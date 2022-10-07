«ساويرس» تحصل على ترخيص إنشاء أول مدرسة دولية لتعليم قيادة اليخوت

كشف المهندس سميح ساويرس عن حصول مؤسسة ساويرس للتنمية على ترخيص تدشين أول مدرسة دولية في علوم وقيادة اليخوت.

وقال ساويرس المدرسة ستمنح رخصة دولية في قيادة اليخوت معتمدة من إنجلترا .

ونوه ساويرس إلي أن أقل مرتب يحصل عليه من لديهم رخصة دولية لقيادة اليخوت يصل إلى 10 آلاف دولار.

وأشار إلي أن مصر يوجد بها العديد من الموانئ وآلاف اليخوف اليخوت، وستدعم المدرسة تخريج طلاب ذوي خبرة عالمية في ذلك المجال الحيوي.

وردًا على “المال”، أشار ساويرس إلي أن المدرسة المزمع تدشينها، ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، وسيتم تدريس المناهج الدولية التي تدعم تخريج طلاب طبقًا للمعايير الدولية.

ولفت ساويريس إلى اهتمام المؤسسة بالتوسع في القطاع التعليمي، خاصة الذي يخدم تنمية المجتمع.

واعتبر “ساويرس” تدشين مدرسة قيادة اليخوت تجربة فريدة ستدعم المجتمع المصري، وذلك من منطلق دور مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال مؤتمرًا صحفيًا نظمته شركة المنارة للخدمات التعليمية، علي هامش حفل تدشين مدرسة المنارة الدولية بالجونة مساء اليوم.