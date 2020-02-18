ساويرس: الحكومة تطرح مزاد للتنقيب عن الذهب وتتحاور معي ومع شركات أخرى

المزاد المزمع إقامته هو أول محاول لة استجلاب الاستثمارات في قطاع التعدين عن الذهب بعد تمرير التشريعات الجديدة

قال نجيب ساويرس ثاني أغنى رجل في مصر أن الحكومة المصرية قد بدأت محادثات فعلية معه ومع شركات أخرى قبل تدشين مزاد جديد للتنقيب عن الذهب في مصر.

وتابع: ” نحن نرغب في المشاركة في التنقيب عن الذهب في أي منطقة يمكن أن تكون واعدة.”

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة أن مصر ستعلن في مارس عن أول مزاد للتنقيب عن الذهب خلال ثلاث سنوات.

ويتيح المزاد منح تصاريح للشركات الفائزة للتنقيب عن الذهب في البلاد.

ولا تزال الثروة المعدنية في البلاد غير مكتشفة بقدر كاف.

مزاد للتنقيب عن الذهب

تعد هذه المناقصة أحدث محاولة تبذلها البلاد لتحفيز الاستثمارات في قطاع التعدين في مجال الذهب.

وذلك بعد تفعيلها قواعد جديدة الشهر الماضي تقيد مدفوعات الاتاوات وتلغي شرط دخول شركات التعدين في شراكة مع الحكومة.

ودأبت شركات التعدين الأجنبية على الشكوى من هذا الشرط.

وربما يؤدي زيادة انتاجية البلاد من الذهب إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد خصوصا بعد استكمال خطة اصلاح مدعومة من صندوق النقد الدولي.

وتمكن ساويرس المنتمي لأسرة تعمل بالصناعة من بناء ثروته جراء الاستثمار في قطاع الاتصالات المصري وكذلك في الأسواق النامية مثل العراق وباكستان وكوريا الشمالية.

ثاني أغنى رجل في مصر

ويعد ساويرس ثاني أغنى رجل في مصر بثروة تقدر ب 5.1 مليار دولار، حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات. ويشغل أخيه ناصف سويرس المرتبة الأول.

ويستحوذ ساويرس على حصة في شركة لا مارشا للتعدين عن الذهب التي تستحوذ بدورها على أكبر حصة في شركة انديفور مايننج المقيدة ببورصة تورنتو الكندية.

وتعمل الشركة الأخيرة في ساحل العاج وبركينا فاسو ومالي.

لاقت آخر مناقصة للتنقيب عن الذهب في عام 2017 اهتماما ضئيلا من قبل الشركات العالمية.

كما رفضت المناقصة شركة سنتامين مشغلة لمنجم السكري الوحيد في البلاد. وتم افتتاح المنجم عام 2009. وانتج السكري 480,529 اونصة (15 طن) العام الماضي.

واصطدمت خطط ساويرس للتنقيب عن الذهب في مصر بالكثير من العقبات سابقا، وتقدمت شركة انديفور مايننج بعرض بقيمة 1.9 مليار دولار للاستحواذ على شركة سنتامين.

وتم رفض العرض استنادا إلى أنه يقدر أصولها بأقل من قيمتها.

وقال ساويرس:” التشريعات الجديدة أكثر واقعيا وجاذبية وستجتذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.”

وتخطط الحكومة المصرية للترويج عن المناقصة في كندا الشهر القادم كما أنها ستروج للفرص الجديدة لدى مؤتمر عالمي للتنقيب عن الذهب، حسب ساويرس البالغ من العمر 64 عاما.

وحصلت شركة اتون ريسورسس التي تتخذ من فانكوفر مقرا لها على حقوق للتنقيب عن الذهب الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ حصول سانتامين على حقوق مماثلة منذ عقد ماضي.