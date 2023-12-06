ساويرس: استحوذنا على شركة «AKH gold»..وتم حفر أول بئر لاستخراج العينات الأولية

قال رجل الأعمال المصري الملياردير ، إنه استحوذ على شركة «AKH gold» بالكامل، بهدف تسريع عملية استكشاف الذهب في مصر، حيث تمتلك 9 مواقع للتنقيب عنه في الصحراء الشرقية.

استثمارات ساويرس في الذهب

وأوضح ساويرس على هامش مؤتمر «شغلني» اليوم لإطلاق مركز التوظيف في محافظة سوهاج بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن استحواذه على شركة «AKH gold» جاء بعد دراسة متأنية للوضع، حيث كان يخشى أن يؤدي تباطؤ الشركة في استكشاف الذهب إلى فقدان مصداقيته كمساهم في قطاع التعدين.

وأشار ساويرس إلى أن شركته بدأت بالفعل في أعمال الحفر في أحد المواقع التي تمتلكها «AKH gold» في الصحراء الشرقية، حيث تم حفر أول بئر لاستخراج العينات الأولية

وكانت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقعت 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب بإجمالي استثمارات نحو 11.2 مليون دولار.

وقالت وزارة البترول إن التوقيع شمل 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بإجمالي استثمارات نحو 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.