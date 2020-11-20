«ساويرس» أكبر مساهميها.. أسعار أسهم انديفور تقفز 19% بعد استحواذها على تيرانجا جولد

عندما ينتج الكيان الجديد الناتج من الاستحواذ 1.5 مليون أوقية لذهب سنويًا سيصبح من أكبر 10 منتجين للذهب في العالم

قفزت أسعار أسهم شركة انديفور مايننج الكندية للتعدين واستخراج الذهب- والذى يعد الملياردير نجيب ساويرس أكبر المساهمين بها- بحوالى 19% خلال الأسبوع الماضى ليبلغ سعر السهم حوالى 32.7 دولار كندى، ليسجل أعلى مستوى خلال الـ52 أسبوعا الماضية بعد أن أعلنت عن استحواذها على شركة تيرانجا جولد كورب الكندية لتعدين المعدن الأصفر عبر مبادلة الأسهم، لترتفع أسهمها أيضًا بأكثر من 3.5% الجلسات الخمس الماضية ليتجاوز سعر السهم 14 دولارا كنديا.

ومن المتوقع أن ينتج الكيان الجديد الناتج من استحواذ انديفور مايننج على تيرانجا جولد حوالى 1.5 مليون أوقية ذهب سنوياً.

وعندما تنتج الشركة المندمجة 1.5 مليون أوقية لذهب سنويًا بغرب إفريقيا، ستصبح واحدة من أكبر 10 منتجين للذهب في العالم.

وذكرت شركة لامانشا المملوكة للملياردير نجيب ساويرس -التى تستثمر في شركة انديفور مايننج- أنها ستضخ 200 مليون دولار بالكيان الجديد.

نجيب ساويريس: قيمة استحواذ انديفورعلى تيرانجا جولد تبلغ حوالى 1.86 مليار دولار

وذكرت المحللون فى وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء والبحوث أن قيمة صفقة الاستحواذ على تيرانجا جولد تبلغ حوالى 1.86 مليار دولار.

وقدمت شركة إنديفور مايننج علاوة بنسبة 5.1% على سعر إغلاق أسعار أسهم شركة تيرانجا جولد يوم الجمعة السابق لصفقة الاسحواذ.

وسيحصل المساهمون الحاليون في شركة إنديفور مايننج على حوالى 66% من الكيان الجديد، مقابل 34% للمساهمين فى شركة تيرانجا جولد.

ومن المنتظر إتمام صفقة الاستحواذ خلال الربع الأول من العام المقبل الذى تسعى فيه “إنديفور” لإدراج أسهمها في بورصة لندن.

وسيكون الكيان الجديد أكبر منتج متميز للذهب الخالص بتلك السوق بلندن لتندرج بنهاية المطاف على مؤشر “فايننشال تايمز 100”.

وتعد هذه الصفقة ثاني استحواذ تنفذه “إنديفور” خلال هذا العام الذى يشهد وباء كورونا، بعدما اشترت “سيمافو” في مارس الماضي.

وقال “سباستيان دو مونتيسو” المدير التنفيذي لـ”إنديفور”:” كان أداء “تيرانجا” قوياً خلال الاثني عشر شهراً الماضية، لذلك كنا نحاول إبرام أفضل صفقة ترضي مجموعتي المساهمين، وتضمن أقصى دعم، وأقصى عائد من الآن فصاعداً “.

ويتميز إنتاج شركة “تيرانجا جولد كورب” من الذهب بانخفاض تكلفته، ومن المتوقع أن تنتج 533 ألف أوقية سنوياً.

ويبلغ متوسط تكلفة إنتاج شركة “تيرانجا جولد كورب” من الذهب 785 دولاراً للأوقية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

أما شركة “إنديفور”، فهي إحدى أكبر الشركات المنتج للذهب فى غرب أفريقيا، ولديها 6 مناجم في “بوركينا فاسو” و”ساحل العاج”.

وأكد سباستيان دو مونتيسو أن إنتاج شركة “إنديفور” يزيد عن مليون أوقية بالسنة، بتكلفة تقل عن 900 دولار للأوقية.

وانتهت بنوك “سيتي CITI” و “اتش.اس.بي.سي كندا HSBC Canada وING Bank N.V” من تأمين 800 مليون دولار قروضاً للكيان الجديد.

ويستخدم هذا التأمين لإعادة تمويل الديون القائمة على كل من “إنديفور” البالغة 310 ملايين دولار، و”تيرانجا” وتبلغ 374 مليون دولار.

ومن المرتقب أن يوفر هذا التأمين على الكيان الجديد 40 مليون دولار سنوياً، ولاسيما مع ارتفاع تكلفة ديون شركة “تيرانجا”.

وستضخ “لامانشا” المالكة للحصة الأكبر بإنديفور 200 مليون دولار بالكيان الجديد، لتعزيز ميزانيتها العمومية، ليرتفع حصتها بالكيان الجديد إلى 19%.