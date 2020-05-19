ساويرس : أدعو لعودة العمل خوفا على نفسيتي.. فلوسي مش هتهتز

قال عن نفسه: "أنا راجل ماعرفش أقعد من غير شغل .. هو كل حياتي".

دعا المليادير المصري نجيب ساويرس، في مقابلة حديثة مع شبكة روسيا اليوم لعمل العمل رغم انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن دعوته ليس خوفا على أمواله ولكن على صحته النفسية.

وقال ساويرس: “إحنا المفروض نفكر كمثقفين، إزاي نأخد الاحتياطات وإزاي نغسل إيدينا كل ساعتين ونحط المعقمات في كل مكان من إجراءات إحترازية وتعقيم ونرجع نشتغل”.

وأضاف: “فيه ناس بتقول إنت عايز تشتغل علشان فلوسك لكن فلوسي مش هتهتز، اللي هيهتز نفسيتي، أنا راجل ماعرفش أقعد من غير شغل .. هو كل حياتي”.

وتابع: “لما نفتح التلفزيون كل حاجة عن كورونا ده شيء يعمل حالة نفسية وأنا لا أخاف من أي شيء إلا ربنا”.