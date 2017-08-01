سان جيرمان يعلن عن أكبر صفقة في تاريخ الكرة الإثنين المقبل

ذكرت تقارير صحفية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة الإسباني، الموجود حاليا في الصين للمشاركة في عدة فعاليات دعائية، سيوقع عقد انضمامه لنادي باريس سان جيرمان يوم الإثنين المقبل.

ونفت صحيفة ليكيب، أن اللاعب سيتوجه إلى قطر عقب مغادرته الصين خلال الساعات المقبلة، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام أمس، مشيرة إلى أن المهاجم البرازيلي “25 عاما”، سيخضع للفحوصات الطبية في باريس مطلع الأسبوع المقبل.

وعلى غلاف طبعتها الورقية، وتحت عنوان “نيمار إلى بي إس جي.. تشويق عالمي”، لفتت الصحيفة إلى الاهتمام الإعلامي الواسع الذي تستقطبه “قضية نيمار” بكافة أنحاء العالم، مضيفة أن الأمر ربما يتعلق بأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.

وكان نادي برشلونة قد أبدى رفضه التفاوض بشأن رحيل نيمار، الذي انضم في صيف 2013 للفريق الكتالوني، مما يعني أن نادي العاصمة الفرنسية ليس أمامه سوى دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي تقدر بـ 222 مليون يورو.

ووصل المهاجم البرازيلي صباح الإثنين إلى مدينة شنغهاي للمشاركة في أنشطة دعائية، إلا أن جدول أعمال في الصين ومدة زيارته للبلد الآسيوي غير معروفين.