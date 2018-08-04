سان جيرمان يستعرض أمام موناكو ويحصد كأس السوبر الفرنسية

- الفريق الباريسي يفوز باللقب السادس على التوالى ويعادل رقم ليونعلى المصرى ضرب باريس سان جيرمان أكثر من عصفور بحجر واحد، عندما تغلب على موناكو، بأربعة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم السبت، على لقب كأس السوبر الفرنسية، وعلى ملعب مدينة "شينزن" الصينية. سجل رباعية الفريق

– الفريق الباريسي يفوز باللقب السادس على التوالى ويعادل رقم ليون





على المصرى

ضرب باريس سان جيرمان أكثر من عصفور بحجر واحد، عندما تغلب على موناكو، بأربعة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم السبت، على لقب كأس السوبر الفرنسية، وعلى ملعب مدينة “شينزن” الصينية.

سجل رباعية الفريق الباريسى، آنخيل دي ماريا “ثنائية” بتسجيله للهدفين الأول والرابع فى الدقيقتين 33 والثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وأضاف كريستوفر نكونكو الهدف الثانى فى الدقيقة 40، وسجل تيموتى وياه الهدف الثالث فى الدقيقة 67.

وواصل الفريق الباريسي احتكار كأس السوبر للمرة السادسة على التوالي، حيث لم يجد باريس سان جيرمان صعوبة كبيرة في إضافة اللقب الثامن في تاريخه، ليتساوى مع ليون، كأكثر الفرق الفرنسية تحقيقا لبطولة السوبر الفرنسى.