«سانوفي» للأدوية تحقق مبيعات بـ6.8 مليار جنيه بالسوق المصرية خلال 2021

وصلت مبيعات شركة «سانوفي» الفرنسية لـ 6.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بالسوق المصرية.

وتغطي شركة «سانوفي» 7 مجالات علاجية رئيسية وهي: الأمراض القلبية، الجهاز العصبي المركزي، مرض السكري، الطب الباطني، علم الأورام، تخثر الدم، بالإضافة إلى أن الشركة أكبر مُنتج للقاحات عالميًا من خلال فرعها «سانوفي باستور».

«سانوفي» تطرح 30 دواءً على أساس غير ربحي في 40 دولة

وتعتزم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي طرح 30 دواء من أدويتها، بما في ذلك الأنسولين، على أساس غير ربحي في 40 دولة من الدول منخفضة الدخل، بخطوة أولى من خطتها الرامية إلى زيادة الوصول لأدويتها في جميع أنحاء العالم.

وسيتم توفير الأدوية تحت اسم العلامة التجارية الجديدة «إمباكت»، وهي جزء من وحدة الصحة العالمية التابعة لسانوفي التي أطلقت العام الماضي، وتقع خارج نطاق الأعمال التجارية.

وقالت سانوفي، في بيان صحفي، إن الخطة تشمل أيضًا صندوق إمباكت بقيمة 25 مليون دولار، الذي سيخصص لدعم شركات الرعاية الصحية المحلية الناشئة وتوفير التدريب على استخدام الأدوية.

والأدوية المطروحة مدرجة بالفعل في قائمة الأدوية الضرورية لمنظمة الصحة العالمية، وقد جرى تحديد الأنسولين على وجه الخصوص من قبل المنظمة كدواء منقذ للحياة لمرضى السكري ويصعب الوصول إليه في العديد من البلدان المنخفضة الدخل، حيث يزداد عبء المرض.

التزام الشركة بدعم القدرات الابتكارية لدى الأطباء

وأعرب دكتور شريف مدحت، مدير الإدارة الطبية للطب العام و رئيس القطاع الطبى بشركة سانوفي مصر والسودان، عن سعادته بالعمل على المشاركة الفعالة والمثمرة في المحافل العلمية الدولية، وذلك في إطار التزام الشركة بدعم القدرات الابتكارية لدى الأطباء لإيجاد حلول علاجية جديدة وغير تقليدية للمرضى، خاصة مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني مما سيقدم إسهامات حقيقية لمتخصصي رعاية مرضى السكري والأشخاص المصابين بداء السكرى على حد السواء، مشيراً إلى ان دراسة الوقت فى النطاق المستهدف ساهمت في تحسين الكثير من المفاهيم والاعتبارات الطبية لمرضى السكري.

وقال: إن تحليل بيانات دراسة شركة سانوفي ساهم بصورة فعالة في دعم الحلول المستهدفة لتلبية الاحتياجات اليومية الفردية لمرضى السكري. وأكد أن مجهودات شركة سانوفي لا تتوقف عند حدود معينة وإنما هي جهود مستمرة ودائمة من أجل تحقيق غايتها الكبرى بتوفير نوعية حياة أفضل لجميع المرضى في شتى البقاع والعمل المستمر على توفير أفضل الحلول العلاجية المبتكرة، خاصة لمرضى السكري، مع استمرار جهود سانوفي في التركيز على الاستراتيجيات المبتكرة التي تجمع بين تضافر الحلول العلاجية المختلفة وقوة التكنولوجيا الرقمية لمساعدة المرضى على إدارة مرض السكري بشكل فعال. “