«سانوفي» تعرض نتائج أحدث دراسة عن مرض السكري من النوع الأول لتوفير أفضل الأدوية

استعرضت شركة سانوفي المتخصصة في صناعة الدواء والعقاقير الطبية عالميًا أحدث النتائج العلمية لدراستها الوقت الذي يكون فيه مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف والذى يشار إليه بـ (الوقت فى النطاق المستهدف) للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر «دايا إيجيبت» الذي يعقد للعام الرابع عشر على التوالي تحت رعاية الجمعية المصرية للسكر ودهون الدم على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 5 وحتى يوم 7 من شهر أكتوبر 2022 بحضور نخبة متميزة من كبار أطباء مرض السكري في مصر والعالم.

وتم استعراض هذه الدراسة في إطار التزام الشركة بالعمل على توفير أفضل الحلول والعلاجات لتحسين حياة مرضي السكري وتهيئة البيئة العلاجية اللازمة لحياة أفضل والعمل المستمر لتلبية احتياجاتهم المزمنة.

وحظيت الدراسة باهتمام بالغ من جميع المشاركين في المؤتمر، خاصة أنها تعد من أوائل الدراسات، التي قامت بها شركة سانوفي باستخدام الوقت فى النطاق المستهدف.

تقييم التحكم في نسبة السكري في الدم

ويعد “الوقت فى النطاق المستهدف” هو وحدة القياس لتقييم التحكم في نسبة السكري في الدم، من خلال نسبة الوقت الذي يقضيه الشخص المصاب بمرض السكري ضمن مستوى السكر المستهدف، وعادةً ما يكون بين 70 و180 مجم / ديسيلتر.

وأكد الدكتور نبيل الكفراوى، أستاذ الباطنة والسكر والغدد الصماء جامعة المنوفية ورئيس مؤتمر دايا إيجبت أن الدراسة المقدمة من شركة سانوفي ستساهم بشكل كبير في توفير معلومات ذات قيمة كبيرة للأطباء عن كيفية مساعدة الجيل الثاني من الأنسولين القاعدي المرضى على المدى الطويل، وأيضاً على ارتفاع وانخفاض نسبة السكري في الدم، مما يدعم قرارات الرعاية الفردية للأشخاص المصابين بداء السكري.

وأوضح أن ذلك هو الأمر المهم جدا، خاصة أن تناول الأنسولين كعلاج شائع الاستخدام من قبل مرضى السكري في العديد من البلدان حول العالم، حيث تعد دراسة الوقت فى النطاق المستهدف مثالاً على الأهمية المتزايدة لحساب الوقت فى النطاق المستهدف، وكذلك تغير نسبة السكري في الدم في التجارب السريرية، لاستخلاص الأدلة وتحسين العلاجات الأفضل بالنسبة لكل مريض.

جانب من ندوة شركة سانوفي

كما أكد دكتور إبراهيم الإبراشي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة أن غالبًا ما يتم قياس HbA1c لدى الأشخاص المصابين بداء السكري بقياس متوسط مستويات السكر في الدم خلال الأشهر 2-3 الماضية لكن هذا لا يعكس التباين اليومي في نسبة السكر في الدم، قد يكون من الصعب التحكم في التباين العالي لنسبة السكر في الدم وقد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفرط أو نقص السكر في الدم لذلك فإن اداة Time in Range أو الوقت فى النطاق المستهدف تكمل HbA1c كمقياس رئيسي آخر للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم.

«مدحت»: دعم القدرات الابتكارية لدى الأطباء لإيجاد حلول علاجية جديدة وغير تقليدية للمرضى

وأعرب دكتور شريف مدحت، مدير الإدارة الطبية للطب العام و رئيس القطاع الطبى بشركة سانوفي مصر والسودان، عن سعادته بالعمل على المشاركة الفعالة والمثمرة في المحافل العلمية الدولية، وذلك في إطار التزام الشركة بدعم القدرات الابتكارية لدى الأطباء لإيجاد حلول علاجية جديدة وغير تقليدية للمرضى وخاصة مرضى السكري بنوعيه الأول والثاني مما سيقدم إسهامات حقيقية لمتخصصي رعاية مرضى السكري والأشخاص المصابين بداء السكرى على حد السواء، مشيراً إلى ان دراسة الوقت فى النطاق المستهدف ساهمت في تحسين الكثير من المفاهيم والاعتبارات الطبية لمرضى السكري.

تحليل بيانات دراسة شركة سانوفي ساهم في تلبية الاحتياجات اليومية الفردية لمرضى السكري

وقال: إن تحليل بيانات دراسة شركة سانوفي ساهم بصورة فعالة في دعم الحلول المستهدفة لتلبية الاحتياجات اليومية الفردية لمرضى السكري. وأكد أن مجهودات شركة سانوفي لا تتوقف عند حدود معينة وإنما هي جهود مستمرة ودائمة من أجل تحقيق غايتها الكبرى بتوفير نوعية حياة أفضل لجميع المرضى في شتى البقاع والعمل المستمر على توفير أفضل الحلول العلاجية المبتكرة وخاصة لمرضى السكري، مع استمرار جهود سانوفي في التركيز على الاستراتيجيات المبتكرة التي تجمع بين تضافر الحلول العلاجية المختلفة وقوة التكنولوجيا الرقمية لمساعدة المرضى على إدارة مرض السكري بشكل فعال. “

جدير بالذكر أنه تم عرض دراسة الوقت فى النطاق المستهدف فى المؤتمر الدولي للتقنيات المتقدمة وعلاج مرض السكري، الذي عقد مؤخراً في مدينة برشلونة بإسبانيا و انه يتم الاعتماد الآن على الوقت فى النطاق المستهدف و تغييرات نسبة الجلوكوز فى الدم من خلال القواعد الإرشادية الدولية من التقنيات المتقدمة وعلاجات مرض السكري (ATTD)1، والجمعية الأمريكية للسكري (ADA)، والجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري (EASD) ، كمقاييس رئيسية لدعم الإدارة الفعالة لمرض السكري حيث أظهرت الأبحاث السابقة أن زيادة معدل الوقت فى النطاق المستهدف وتقليل تقلبات السكري في الدم قد يقلل من خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد لدى الأشخاص المصابين بداء السكري، بما في ذلك أمراض القلب والكلى ومشاكل البصر.