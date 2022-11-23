«سانوفي» تحقق مبيعات بـ 2 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022

حققت شركة سانوفي الفرنسية مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه بسوق الدواء المصري خلال الربع الأول عام 2022.

وكانت الشركة قد حققت مبيعات بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال عام 2021 بالسوق المصرية.

أعلنت الشركة الفرنسية نقل مقرها إلى الرياض، وأوضحت مدير عام الأدوية بشركة سانوفي، أن تأسيس مقر إقليمي للشركة في الرياض يسعى إلى توطين صناعة الأنسولين في المملكة.

وتعد سانوفي أول شركة أدوية تقوم باستثمار أجنبي وشريك استراتيجي لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الدكتورة نيفين الخوري المدير العام للأدوية بسانوفي في المملكة والخليج سانوفي، إن شركتها شريكًا استراتيجيًا لقطاع الرعاية الصحية في المملكة لأكثر من نصف قرن.

وكانت أول شركة أدوية متعددة الجنسيات تقوم باستثمار أجنبي مباشر في المملكة وأسست مصنعها المملوك بالكامل لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2014، حيث تتبنى نهجاً شاملاً لإدارة الأمراض وتسخير مختلف التقنيات والابتكارات الرقمية لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

وأوضحت «الخوري»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للشركة، أن سانوفي تسهم بدور فعال في مسيرة التحول لقطاع الرعاية الصحية في المملكة و ملتزمة تجاه رؤية المملكة السعودية 2030، في تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، وخلق وظائف تتطلب مهارات عالية، وباعتبارنا شريكاً رئيسياً منذ أمد طويل في الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية، من خلال شراكاتها مع عدة جهات صحية والمجتمعات الطبية والمبادرات التي تستهدف المرضى «برامج دعم المرضى»، وتحقيق الأمن الدوائي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت أنه لتحقيق هذه الأهداف ، فإن سانوفي ترغب في تعزيز تواجدها في المملكة من خلال شراكتها مع الحكومة لنقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين صناعة الأنسولين والإينوكسابارين واللقاحات والعمل على أن تكون المملكة مركزاً إقليمياً للأدوية الحيوية.

تعاون بين «سانوفي» و«إنسيليكو»

وكشفت «إنسيليكو»، وهي شركة لاكتشاف الأدوية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ولديها مركز بحث وتطوير في الإمارات، عن تعاون بحثي استراتيجي متعدد السنوات ومتعدد الأهداف مع «سانوفي» بقيمة قد تصل إلى 1.2 مليار دولار.

ويعد هذا التعاون أول صفقة من هذا النوع مع شركة لديها مركز بحث وتطوير في الإمارات، وبموجب شروط الاتفاق، سيستفيد التعاون من منصة الذكاء الاصطناعي «Pharma.AI» التابعة لشركة «إنسيليكو»، لتعزيز تطوير الأدوية.