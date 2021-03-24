«سانوفي باستور مصر» تعلن عن لقاح جديد لمواجهة 6 أمراض معدية للرضع والأطفال

هي: الدفتيريا، والكزاز (التيتانوس)، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والأنفلونزا المستدمية من النوع ب، و التهاب الكبدى ب



أطلقت شركة سانوفي باستور مصر، العاملة في مجال اللقاحات ، اللقاح السداسي المبتكر Hexaxim®الذي يقي من 6 أمراض مُعدية مختلفة و رئيسية عند الرضع والأطفال.

يحتوي اللقاح الجديد على تركيبة واحدة سائلة مخصصة للتطعيم الأولي والمعزز للرضع والأطفال الصغار بداية من عمر 6 أسابيع حماية فعالة ضد أمراض “الدفتيريا، والكزاز (التيتانوس)، والسعال الديكي، وشلل الأطفال، والأنفلونزا المستدمية من النوع ب، و التهاب الكبدى ب”.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ دكتور أحمد البليدى استاذ طب الاطفال جامعة القاهرة: ” يأتي Hexaxim® المبتكر لدعم الحفاظ على صحة أطفالنا”.

وأكد أن الدراسات أثبتت أن لقاح Hexaxim® يوفر الحماية المطلوبة وتقليل زيارات العيادات في الوقت نفسه.

من جانبه، أكد دكتور نبيل فوزى استشارى طب الأطفال: “يأتي لقاح 6 × 1 في حقنة سائلة مبتكرة وجاهزة للاستخدام، جرعة واحدة”.

بدوره، قال الدكتور إبراهيم جلال، المدير العام لشركة سانوفي باستور مصر والسودان إن الشركة تعمل فى مصر منذ أكثر من 59 عاما، و توفر أكثر من واحد مليار جرعة لقاح سنويا للعديد من دول العالم.

وأضاف: “نحن في سانوفي باستور نؤمن دائماً بأهمية تحسين الحياة الصحية وحماية الأطفال من أي مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات”.

وأشار إلى أن اللقاح السداسي هو دليل آخر على هذا الالتزام لتحسين جودة الحياة لأطفالنا حيث يحتوي لقاح Hexaxim® على تركيبة واحدة سهلة ومناسبة للحماية من 6 أمراض رئيسية تهدد حياة أطفالنا “.

وتقوم سانوفي، التي يعمل بها أكثر من 100 ألف شخص في 100 دولة من جميع أنحاء العالم. بتحويل الابتكار العلمي إلى حلول للرعاية الصحية.