«سانوفي باستور» تطلق لقاحًا لحماية الأطفال من 6 أمراض مُعدية

أطلقت شركة سانوفي باستور مصر، الرائدة في مجال اللقاحات، اللقاح السداسي المبتكر Hexaxim الذي يقي من 6 أمراض مُعدية مختلفة، ورئيسية عند الرضع، والأطفال.

يحتوي اللقاح الجديد على تركيبة واحدة سائلة مخصصة للتطعيم الأولي والمعزز للرضع والأطفال الصغار، بداية من عمر 6 أسابيع لتوفر حماية فعالة ضد أمراض “الدفتيريا – الكزاز (التيتانوس) – السعال الديكي – شلل الأطفال – الأنفلونزا المستدمية من النوع ب – التهاب الكبدى ب “.

قال أستاذ دكتور أحمد البليدى، أستاذ طب الاطفال جامعة القاهرة: “في ظل تحذيرات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف من خفض عدد التطعيمات خلال كوفيد -19 يأتي Hexaxim® المبتكر لدعم الحفاظ على صحة أطفالنا، حيث أثبتت الدراسات الى ان لقاح Hexaxim® يوفر الحماية المطلوبة وتقليل زيارات العيادات في نفس الوقت.

وأضاف أن هذا الابتكار جاء في الوقت المناسب لحماية أطفالنا وتحسين حياتنا اليومية، في ظل انتشار COVID-19، حيث يخشى الأباء من كثرة زيارة عيادات الرعاية الصحية بشكل متكرر للتطعيم، ونحن كأطباء بحاجة إلى توفير الوقت للمرضى الأكثر احتياجاً وهو ما يساعد لقاح Hexaxim® على تحقيقه”.

وفيما يخص المكونات المعملية للقاح Hexaxim® ، وأشار أستاذ دكتور هشام عوض استاذ طب الأطفال جامعة عين شمس، إلى أن اللقاح السداسي الجديد يحتوي على مضاد السعال الديكي اللاخلوي، الذي يوفر تجربة أكثر سلاسة بعد التطعيم للأطفال الرضع والاهل، كما يحتوي على IPV الذي يقوي جهاز المناعة ويوفر مزيداً من الحماية من أنواع شلل الأطفال المتعددة، وأضاف: “أن لقاح Hexaxim® هو لقاح الأطفال المركب السداسي الوحيد الذى خضع لعملية التحقق المسبق من منظمة الصحة العالمية.”

قالت الدكتورة معتزة بشير: أستاذة طب الأطفال جامعة القاهرة: “من إحدى التحديات التي يواجهها الأباء والأمهات هى تعدد زيارات التطعيم لحماية أطفالهم من الأمراض المختلفة، فإن لقاح Hexaxim® الجديد يساعد على مواجهة هذا التحدي لأنه يمثل حقن أقل و راحة أكثر للأطفال، ويساعد الأهل على اتمام جدول التطعيمات الموصي به لحمايه اطفالهم من بعض الأمراض المعدية “.

واكد دكتور نبيل فوزى استشارى طب الاطفال: “يوفر لقاح Hexaxim® السهولة والراحة أيضاً خلال ممارستنا اليومية في العيادات، حيث يأتي لقاح 6 × 1 في حقنة سائلة مبتكرة وجاهزة للاستخدام، جرعة واحدة، وهو ما يعني تجنب الاخطاء المحتملة في إعادة التركيب ووقت أقل لإعداد اللقاح، بما يوفر تخصيص المزيد من الوقت للمناقشات ذات الأهمية مع والاهل وقبول المزيد من المرضى الذين يحتاجون إلى رعايتنا.”

جدير بالذكر أن اللقاح السداسي يعتبر أحد إنجازات شركة سانوفي باستور حيث يساهم في إنقاذ الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بالإضافة إلى أنه يعتبر حلاً مبتكراً وملائماً للأطفال الذين يتم تطعيمهم ليكتسبوا الوقاية من 6 أمراض بألم أقل، كما أن ذلك ينعكس على أسرة الطفل حيث يصبح تطعيم أطفالهم أقل إرهاقاً عن طريق توفير الوقت والجهد، وبالنسبة لأخصائيي الرعاية الصحية فسيحصلون على جلسة تطعيم أكثر سلاسة وفعالية.

وصرح الدكتور إبراهيم جلال، المدير العام لشركة سانوفي باستور مصر والسودان: ” نحن فخورون بالإعلان عن اللقاح السداسى Hexaxim® “و تعمل سانوفى باستور فى مصر منذ أكثر من 59 عام، و توفر أكثر من واحد مليار جرعة لقاح سنويا، لتطعيم أكثر من خمسمائة شخص سنويا على مستوى العالم. وتضع سانوفي على رأس أولوياتها توفير أفضل وأحدث التطعيمات العالمية في السوق المصرية، وذلك لحماية أطفالنا من الأمراض التي تهدد حياتهم

وأضاف: “نحن في سانوفي باستور نؤمن دائماً باهمية تحسين الحياة الصحية وحماية الأطفال من أي مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات، تعتبر شركه سانوفى باستور من احدى الشركات الرائده فى مجال تطعيمات الاطفال و بخبره اكتر من 59 عاما خاصا فى تطعيمات شلل الاطفال وتملك الشركه حافظه تطعيمات قويه تحمى من 15 مرض معدى مختلف لاعمار مختلفه ، فنحن في سانوفي باستور نعمل على تحويل الابتكار العلمي إلى حلول للرعاية الصحية ونسعى لتقديم أفضل وأحدث الحلول للوقايه ضد بعض الامراض المعديه ، مشيراً إلى أن اللقاح السداسي هو دليل آخر على هذا الالتزام لتحسين جودة الحياة لأطفالنا حيث يحتوي لقاح Hexaxim® على تركيبة واحدة سهلة ومناسبة للحماية من 6 أمراض رئيسية تهدد حياة أطفالنا “.