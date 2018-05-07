ساند ستورم تخطط للإنتاج فى AAV بحلول 2020

■ توقيع بروتوكول لتوريد مكونات للعلامة الإماراتية عبر العربية الأمريكية ■ الإعلان على الوكيل المحلى منتصف يونيو.. ومفاضلة بين 3 شركات ■ استهداف إنتاج طراز كهربائى خلال عامين شريف عيسىوقعت شركة ساند ستورم الإماراتية، لصناعة السيارات، بروتوكول تعاون مع العربية الأمريكية للسيارات AAV لب



■ توقيع بروتوكول لتوريد مكونات للعلامة الإماراتية عبر العربية الأمريكية

■ الإعلان على الوكيل المحلى منتصف يونيو.. ومفاضلة بين 3 شركات

■ استهداف إنتاج طراز كهربائى خلال عامين



شريف عيسى

وقعت شركة ساند ستورم الإماراتية، لصناعة السيارات، بروتوكول تعاون مع العربية الأمريكية للسيارات AAV لبحث إمكانية تجميع طرازاتها محليا بحلول 2020.

قال كريم صلاح، المدير الإقليمى لساند ستورم بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الفترة الماضية شهدت العديد من المباحثات لبحث فرص طرح طرازات العلامة التجارية الإماراتية فى مصر، مع إمكانية توريد مكونات، وصناعات مغذية مصرية للمساهمة فى عمليات إنتاج ساند ستورم.

أشار فى تصريح لـ«المال»، إلى أن عمليات توريد مكونات لمصنع الشركة الإماراتية تكون عبر العربية الأمريكية للسيارات، التى يكون من بينها الزجاج وأجزاء من الصاج وغيرها، متوقعا التوريد بحلول سبتمبر المقبل.

أضاف صلاح أنه يجرى حاليا مفاوضات مع 3 شركات سيارات للاستحواذ على وكالة العلامة التجارية تمهيدا لبدء عملياتها فى مصر سواء من بيع طرازات أو تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، كاشفاً عن توقيت الإعلان عن وكيلها المحلى، الذى يكون منتصف يونيو المقبل.

وتابع، أن الفترة الأولى من تقديم العلامة التجارية، ستعتمد على التصدير من الإمارات للسوق المصرية، فى ظل الامتيازات الجمركية بين البلدين المنصوص عليهما باتفاقية التجارية الموقعة بين 17 دولة عربية، ما يجعل السعر أرخص مقارنة بباقى الطرازات المنافسة ذات المنشأ الكورى أو اليابانى.

عن مستهدفات المبيعات فى السوق، قال إن ذلك مازال فى طور المناقشات بين الشركات الثلاثة، وأنه لم يحسم بعد، كما أن العلامة التجارية تستهدف طرح طرازاتها بأسعار ملائمة لذوى الدخول المتوسطة بما يمكنها من الحصول على حصة سوقية مناسبة داخل تلك الفئة من السيارات.

أوضح صلاح أن ساند ستورم تتولى حاليا إنتاج طراز الريم والتى تتبع فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض Suv، وS24 التابعة لفئة السيارات بيك آب ثنائية الكبينة، مؤكدا على عدم استهداف الشركة إنتاج سيارات تتبع فئة السيدان.

أشار إلى أن الشركة استهدفت إنتاج ألف سيارة خلال العام الحالى بالإمارات، على أن تصل إلى 6000 وحدة مع افتتاح المصنع الرئيسى ساندستورم خلال الربع الثانى من 2019.

كشف عن اتجاه الشركة لإنتاج أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات Suv، بمحرك كهربائى بحلول 2020 التى تحمل اسم “الدمانى”، لمواكبة التطورات التى تشهدها صناعة السيارات على الساحة العالمية التى تستهدف التحول من إنتاج سيارات ديزل أو بنزين إلى سيارات كهربائية بالكامل.

أوضح أن طرازات ساندستور استندت الى شركة ميتسوبيشى موتورز اليابانية فى الحصول على المحرك وناقل الحركة، بالإضافة الى بعض الأجزاء الأخرى.

أكد أن سعى ساند ستورم لتصدير طرازاتها لدول الشرق الأوسط والخليجية والأفريقية، كاشفا عن تلقى طلبات توريد من باكستان وإندونيسيا، إلا أن التوريد لهم ليس ضم خطط الشركة.