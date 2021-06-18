ثقافة وفنون

ساندي تكشف لـ«المال» كواليس أغنيتها الجديدة مع كارل وولف

كشفت المطربة ساندي للمال أن الاصداء على أغنيتها الجديدة" ياحلوة" التي طرحت خلال الساعات الاخيرة كدويتو مع المطرب الكندي كارل وولف  جيدة جدا، لافتة إلى أن  الفكرة ولدت من خلال تهنئتها لكارل عبر تطبيق تيك توك منذ عام على أغنية…

أحمد حمدي 10:26 ص, الجمعة, 18 يونيو 21 10:26 ص, الجمعة, 18 يونيو 21

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كشفت المطربة ساندي للمال أن الاصداء على أغنيتها الجديدة” ياحلوة” التي طرحت خلال الساعات الاخيرة كدويتو مع المطرب الكندي كارل وولف  جيدة جدا، لافتة إلى أن  الفكرة ولدت من خلال تهنئتها لكارل عبر تطبيق تيك توك منذ عام على أغنية حققت تريند وقت بداية فيروس كورونا .

وأضافت أخبرها بعد مرور شهر واحد من ذلك التوقيت أن هناك أغنية في ألبومه  الجديد يريد ان أغنيها معها فطلبت منه أرسال كلماتها فوجدت ان الكلمات جريئة نوعا ما فقالت له ان هذه الكلمات لاتناسب جمهوره وهو من عمر 16 سنة لان الكلمات الانجليزي في الاغنية لو ترجمت سيكون شكلها سيئا أمام محبيها ، ففوجئت انه قام بتغيير كلمات الاغنية في يومين وطلب منها ان تقدم الاغنية معه وبالفعل وافقت على غنائها معه منذ عام لكنه لم كن متفائلا بعام 2020 وهي أيضا فقررا تاجيل طرح الاغنية ” ياحلوة ” العام الماضي .

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وأوضحت ساندي قائلة ” طلبت منه أنها ستقدم أغنية سنجيل للجمهور ” ازيك انهارده” قبل طرح الاغنية الدويتو بينهما حتى تكون متواجدة بقوة على الساحة الفنية” .

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بقلم أحمد حمدي

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