ساندي تكشف لـ«المال» كواليس أزمة الهرم الأكبر عقب تصوير إعلان تجاري

قالت: "لم نقم بتصوير الإعلان بالتسلق فوق الهرم لأن ذلك يعتبر خطرا بتقليد الكثيرين لها ، لكن تم استخدام كروما لذلك فقط لتظهر كأنها فوق الهرم دون أن تتسلقه".

ضجة تسبب بها إعلان جديد للمطربة ساندي وهي ترقص على قمة الهرم الأكبر، ضمن إعلان لإحدى ماركات الملابس العالمية، وظهرت ساندي في بداية الإعلان وهي فوق الهرم الأكبر وتنتقل منه إلى عدد من المعالم الأخرى بوسط القاهرة وبالنيل وبمنطقة بانوراما الهرم تستعرض خلالها أزياء ماركة ملابس في حركات راقصة.

الإعلان تسبب في غضب عدد من الأثريين، وطالب الباحث الأثري مجدي شاكر بفتح تحقيق في الواقعة، خاصة بعد معاقبة عدد من المغامرين تسلقوا الهرم من قبل.

وأوضح أن تسلق الهرم إلى قمته ممنوع طبقا للقانون ولوائح وزارة الآثار حيث جرم القانون رقم 117 لسنة 1983 تسلق الهرم ووضع عقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تسلق الآثار المصرية أو ارتكب فعلًا مخالفًا للآداب العامة أو الإساءة للبلاد في المتاحف أو الأماكن الآثرية أو الدخول خلسة إليها، على أن تتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما التسلق والاتلاف.

ساندي : أنا سفيرة لإحدى ماركات الملابس العالمية وكنت أصور إعلانا تجاريا لهم

” المال” تحدثت مع ساندي حول الضجة التي أثارتها بخصوص هذه الواقعة وتصدرها للتريند بسببها فأوضحت أنها سفيرة في مصر لبراند عالمي لاحدى ماركات الملابس، وكانت تقوم بتصوير إعلان لهم في كثير من الأماكن السياحية بمصر من أجل الترويج لبعض المنتجات الجديدة، ومن ضمن هذه الأماكن الأهرامات.

وأضافت ساندي، أنه مع عرض الإعلان أون لاين وظهورها على الهرم من فوق اعتقدت وزارة السياحة والاثار أنها تسلقت الهرم وذلك يعد شيئا مخالفا للقانون ويعاقب عليه بغرامة كبيرة.

وتابعت: “لذلك حينما تحدثت معنا وزارة السياحة بخصوص الأمر كانوا يريدون من المسؤولين عن الإعلان دفع غرامات مالية بسبب هذا التصرف وكان ذلك يعتبر شيئا مخجلا أن شركة عالمية تحاول الترويج لاثار بلادنا في إعلان تجاري لها يراه العالم ويتم دفعها لغرامات مالية”.

ساندي : الكثيرون اعتقدوا أنني تسلقت الهرم وذلك لم يحدث أبدا

وأشارت إلى أن وزارة السياحة تفهمت الأمر في النهاية ، وأننا لم نقم بتصوير الإعلان بالتسلق فوق الهرم لأن ذلك يعتبر خطرا بتقليد الكثيرين لها ، لكن تم استخدام كروما لذلك فقط لتظهر كأنها فوق الهرم دون أن تتسلقه.