ساندي: اهتم بأغنيات الدراما لأننا شعب عاطفي بطبعه

- التمثيل لن يأخذني من الغناء ومازال بداخلي طموحات كبيرةأحمد حمدي: عادت النجمة الشابة ساندي للساحة الغنائية مؤخرا بعد توقفها باغنية جديدة تتميز بطابع درامي كما عودت جمهورها " عمري مايئست " وحققت الاغنية اصداء جيدة الفترة الماضية ، وتستعد لطرح البوم غنائي جديد قريبا كما تشارك في بطولة

– التمثيل لن يأخذني من الغناء ومازال بداخلي طموحات كبيرة





أحمد حمدي:

عادت النجمة الشابة ساندي للساحة الغنائية مؤخرا بعد توقفها باغنية جديدة تتميز بطابع درامي كما عودت جمهورها ” عمري مايئست ” وحققت الاغنية اصداء جيدة الفترة الماضية ، وتستعد لطرح البوم غنائي جديد قريبا كما تشارك في بطولة فيلم عيش حياتك مع النجم سامح حسين الذي سيتم طرحه الفترة المقبلة .

” المال ” تحدثت مع ساندي عن اغنيتها الجديدة ” عمري مايئست ” وعلاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي وحقيقة ان التمثيل سياخذها من الغناء الذي اشتهرت به السنين الماضية واسباب تقديمها اغنيات الدراما وغيرها من الامور تكشفها لنا في هذا الحوار ….

بداية اعربت النجمة ساندي عن سعادتها باغنيتها الجديدة عمري مايئست التي طرحتها مؤخرا وحصدت اصداء جيدة لدى الجمهور بمجرد الاعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ولفتت في حديثها للمال ، انها قررت طرح الاغنية الجديدة بعد تاجيلها فترة طويلة بسبب انتظار انتهاء مباريات كاس العالم ومسلسلات رمضان هذا العام وتجهز لالبومها الجديد الفترة القادمة .

وتابعت ساندي انها تهتم بمواقع التواصل الاجتماعي بدرجة معينة خاصة ” انستجرام ” حيث تحرص على نشر صور وفيديوهات خاصة لها للفانز للتواصل معاهم وتكون خاصة بعملها الفني واغنياتها الجديدة وكواليسها بالاضافة لبعض الصور والفيديوهات الخاصة بحياتها .

واشارت الى انها تحب تقديم اغنيات الدراما بدرجة كبيرة عن اي نمط غنائي اخر لاننا شعب عاطفي بطبعه وتجذبه هذه النوعية من الاغنيات وقد اشتهرت بها منذ سنوات ، لافتة الى ان اغنيتها الجديدة عمري مايئست تتميز بطابع درامي.

وكشفت انها تتمنى تقديم فيلما سينمائيا الفترة القادمة يميل لطابع الاكشن حتى تظهر بشخصيتها الحقيقية وليس كما يراها الناس منها انها هادئة دائما .

واوضحت النجمة ساندي انها ، انتهت من تسجيل اغنية فيلم عيش حياتك الذي تقوم ببطولته مع النجم سامح حسين وسيتم طرحه الفترة القادمة متمنية ان يحظى باعجاب الجمهور لانه يعتبر التجربة الثانية لها في السينما بعد فيلم خطة جيمي الذي قدمته منذ سنوات وحصد نجاحا جيدا.

ونفت ساندي اتجاهها للسينما والتمثيل والابتعاد عن الغناء لانه الاساس والاهم بالنسبة لها في مسيرتها الفنية والتمثيل ياتي مكملا لما تقدمه في مجال الموسيقى ليكون لها ارشيفا لدى الجمهور في الاثنان معا .

ونوهت ايضا الى ان ماجذبها في فيلم عيش حياتك انها، تجسد فيه شخصية مصورة فوتوغرافية “داليا ” وهي شخصية مبهجة وتبعث الطاقة الايجابية لكل من حولها وتتصرف بشكل يرونه غريبا احيانا كثيرا وهي شخصيتها في الحياة بالفعل .

وعن خوضها تجربة الانتاج مرة ثانية بعد فيلم خطة جيمي قالت ساندي : ليس لدي مانع في خوض تجربة الانتاج مرة اخرى لانني تعلمت من تجربتي الاولى امورا كثيرة واستفدت منها على المستويين الشخصي والمهني لكن لو قررت الانتاج الفترة القادمة ساركز فيه ولن اشارك في العمل الفني الذي سانتجه .

وكشفت ساندي انها تتمنى تقديم عملا فنيا مميزا مع النجم تامر حسني الفترة المقبلة سواء في مجال الغناء او السينما لانه نجم كبير وموهوب وله شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي وفنان يخطط لما يفعله ويعرف ماذا يقدم لجمهوره وسعيدة باغنيته الجديدة ” عيش بشوقك ” والنجاح الذي حققه فيها .

كما اشارت الى انها ستعود لتقديم الحفلات الغنائية لكن بشكل جديد ومتطور ولن تقبل بتقديم حفلا فنيا عاديا للجمهور خاصة مع تطور شكل الحفلات الفنية في العالم ويجب ان نكون مواكبين لما يحدث عالميا حتى لانتاخر بصورة كبيرة عنهم وذلك مايشغلني دائما في تقديم اغنية جديدة او حفلا او اي شئ في عملي .

واكدت انها تحرص على توجيه اغنياتها لفئة معينة من الجمهور للتاثير فيهم بالفعل وترى انها وصلت لهم السنين الماضية واصبحوا ينتظرون اعمالها الفنية الجديدة كل فترة .

وقالت ايضا : حصلت على جوائز وتكريمات عديدة وشاركت اغنياتي في استفتاءات لجوائز عالمية وبرغم ذلك مازال بداخلي طموحات وامنيات كثيرة الفترة المقبلة .