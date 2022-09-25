«ساندوز مصر» تطرح مضادات حيوية جديدة لعلاج حالات العدوى المعقدة عن طريق الحقن

أعلنت “ساندوز مصر”، بالتعاون مع الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات وجمعية الجراحين المصرية، طرح مضادين حيويين جديدين لعلاج حالات العدوى المعقدة وصعبة العلاج عن طريق الحقن لدى مرضى المستشفيات، وهما “بيبراسيللين/ تازوباكتام” الذي يعتمد على تقنية تصنيع محمية ببراءة الاختراع، و”دابتومايسين” الذي يُطرح للمرة الأولى في السوق المصرية.

وقد دعت ساندوز مصر مجموعة من خبراء الرعاية المركزة وأمراض الرئة والجراحة، لمناقشة أعباء العدوى على المرضى والأنظمة الصحية،

مع تأكيد أهمية توافر المضادات الحيوية الأساسية والحديثة، كبدائل لا غنى عنها لعلاج مرضى الرعاية الحرجة، بحيث تتم إتاحة هذه الأدوية بأسعار اقتصادية لخدمة أكبر عدد من المرضى، والمساهمة في ترشيد ميزانية قطاع الرعاية الصحية في مصر.

أكثر أنواع العدوى التي يصاب بها مرضى وحدات العناية المركزة

وخلال مشاركته بالمؤتمر، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: “يعدّ الالتهاب الرئوي وأنواع العدوى الأخرى التي تصيب الجهاز التنفسي السفلي من أكثر أنواع العدوى التي يصاب بها مرضى وحدات العناية المركزة، حيث يمثل الالتهاب الرئوي (47%)، وأنواع عدوى الجهاز التنفسي السفلي الأخرى (18%).

ويمكن أن تنشأ هذه الأنواع المختلفة للعدوى نتيجة إصابة بكتيرية أو فطرية، وهو ما يتطلب علاج المريض بمضادات ميكروبية فعالة لتحقيق تحسن إكلينيكي للحالة. لذلك تعد المضادات الحيوية هي العلاج الرئيسي الذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه لعلاج هذه الإصابات الميكروبية المعقدة”.

واستطرد: “إمداد السوق المصرية بالمضادات الحيوية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية سيسهم في نجاح الجهود الإكلينيكية لعلاج تلك الحالات، مع تقليل مدة الإقامة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية عن كاهل منظومة الرعاية الصحية.

ومن هذا المنطلق، من المتوقع أن يسهم إطلاق ساندوز للمضادين الحيويين “بيبراسيللين/ تازوباكتام” و”دابتومايسين” في مساعدة قطاع الرعاية الصحية في مصر على تأمين إمدادات مستمرة من هذه المضادات الحيوية الهامة لتلبية احتياجات المرضى، خاصة الحالات الحرجة أو الذين يعانون من عدوى معقدة، وهو ما يمثل أحد أهم أولويات الهيئات الصحية في مصر”.

حالات العدوى المعقدة في البطن مسئولة عن 20% من حالات تسمم الدم

وأضاف الأستاذ الدكتور عبد المعطي حسين، أستاذ الجراحة بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة ونائب رئيس جمعية الجراحين المصرية، وعضو مجلس إدارة اللجنة العليا لمكافحة العدوى بمستشفيات جامعة القاهرة: “تعتبر حالات العدوى المعقدة في البطن مسئولة عن 20% من حالات تسمم الدم لمرضى وحدات العناية المركزة،

وهي ثاني أكثر الأسباب الشائعة للإصابات الميكروبية المعدية وحالات الوفاة بعد الالتهاب الرئوي. وتوصي الجمعية الدولية لجراحات الطواري (WSES)،

بالإضافة لإرشادات طبية دولية أخرى باستخدام “بيبراسيللين/تازوباكتام” كأحد المضادات الحيوية التي تستخدم لعلاج أنواع مختلفة من العدوى المعقدة في البطن. ذلك بالإضافة إلى “بيبراسيللين/تازوباكتام” بجرعته الجديدة (2.25جم) والذي يستخدم لفئات خاصة من المرضى”.

من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور باسم بولس، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس التغذية الإكلينيكية بطب عين شمس، وعضو المجلس العلمي للمجلس المصري لطب الرعاية المركزة: “يعدّ توقيت استخدام المضاد الحيوي مع المرضى المصابين بحالات العدوى الميكروبية المهددة للحياة من أهم العوامل المؤثرة على معدلات نجاة هؤلاء المرضى من العدوى وشفائهم منها.

مضاد حيوي سريع المفعول لعلاج حالات العدوى الصعبة والمقاومة للمضادات الحيوية التقليدية

لهذا فإن الإشراف على العلاج بالمضادات الحيوية داخل وحدات العناية المركزة يتطلب ضرورة التعرف على المرضى المصابين بعدوى بكتيرية بصورة سريعة واختيار أفضل علاج تجريبي.

ونشهد اليوم معًا إطلاق “دابتومايسين” الذي يتم طرحه في السوق المصري للمرة الأولى، وهو مضاد حيوي سريع المفعول يُستخدم لعلاج حالات العدوى الصعبة والمقاومة للمضادات الحيوية التقليدية، مثل: عدوى (MRSA) وما يُعرف طبيًّا بعدوى “البكتيريا الخارقة”.

ويمثل إطلاق هذا المضاد الحيوي سريع المفعول وعالي الفعالية، إضافة مهمة لمجموعة المضادات الحيوية المستخدمة في علاج مرضى وحدات الرعاية الحرجة بالمستشفيات”.

وخلال المؤتمر تحدَّث الدكتور عادل الأنصاري، رئيس وحدة الرعاية المركزة القلبية للبالغين في أكاديمية جراحات القلب والصدر بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو المجلس العلمي للمجلس المصري لطب الرعاية المركزة، عن تعاون ساندوز مصر مع الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات، بقوله: “يساعد الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية في المستشفيات على التصدي لمقاومة الميكروبات لمضادات العدوي (AMR) وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من خلال تحسين النتائج السريرية المترتبة على الاستخدام الصحيح للأدوية.

إطلاق برنامج للتعليم الطبي المستمر

وقد تعاونت ساندوز مصر مع الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات في إطلاق برنامج للتعليم الطبي المستمر والذي يستهدف أطقم الرعاية الصحية المتخصصة في تقديم الرعاية لمرضى وحدات العناية المركزة.

ويهدف البرنامج إلى تحسين الممارسات الإكلينيكية ورفع مستوى المعرفة وصقل المهارات، لتقديم خدمات رعاية صحية تتسم بالأمان والفعالية والجودة الفائقة للحالات الحرجة”.

ساندوز مصر تسهم في خدمة حوالي 10.5 مليون مريض مصري في 2021

بدوره تحدَّث الأستاذ الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة ساندوز مصر للأدوية، عن دور الشركة ومساهماتها في قطاع الرعاية الصحية المصري،

موضحًا: “تفخر ساندوز مصر بمساهمتها في خدمة وعلاج حوالي 10.5 مليون مريض مصري في 2021، ونستهدف خدمة 12 مليون مريض في 2022، عن طريق حافظتنا الكبيرة من المنتجات والمستحضرات الدوائية المتميزة والتي تضم أكثر من 50 مستحضر دوائي ومنتج تغطي معظم المجالات العلاجية الرئيسية ومن بينها المضادات الحيوية”.

وأضاف: “تعد ساندوز من الشركات الرائدة عالميًّا في إنتاج وامداد المضادات الحيوية، وهي أول من صنع البنسلين الذي يتم تناوله عن طريق الفم.

وتتمتع الشركة بمكانة ريادية في إنتاج وتسويق المستحضرات الدوائية الجنيسة والمثائل الحيوية. كما تمتلك حافظة عالمية كبيرة من المستحضرات الدوائية تضم حوالي ألف منتج”.

وتابع “الباجوري”: تتمثل رسالتنا الرئيسية في توفير الأدوية والعلاجات الأساسية لأكبر عدد ممكن من المرضى بأسعار اقتصادية،

كما تسهم ساندوز في تمكين المجتمع من تلبية الاحتياجات الصحية الهامة للمواطنين، من خلال ابتكار أساليب وطرق علاجية جديدة وتحقيق السبق والريادة فيها، لمساعدة ملايين البشر حول العالم في الحصول على أدوية فائقة الجودة تلبي احتياجاتهم، بغض النظر عن مواردهم وقدراتهم المالية”.

كما صرح قائلًا: “إننا سعداء بإضافة بيبراسيللين/ تازوباكتام ودابتومايسين لقائمة منتجات ساندوز في السوق المصري والتي تنمو باستمرار من أجل مساعدة المزيد من المرضى، وإتاحة الأدوية والعلاجات الأساسية المنقذة لحياة الملايين لأكبر عدد ممكن منهم،

والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل قطاع الرعاية الصحية المصري. وللاستمرار في تحقيق ذلك، ستواصل ساندوز جهودها وسعيها الدائم لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية من خلال أدويتها المتطورة”.

المضادات الحيوية حجر الزاوية في الطب الحديث

وأضاف بيتر عفت، رئيس القطاع الطبي في ساندوز مصر: “تمثل المضادات الحيوية حجر الزاوية في الطب الحديث، فقبل اختراع المضادات الحيوية وانتشارها حول العالم، كانت أبسط الأمراض المعدية أو التدخلات الجراحية الطبية تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المرضى.

أما اليوم، أصبحت المضادات الحيوية تسهم بشكل رئيسي في جعل الأمراض المعدية قابلة للشفاء، وبفضلها أصبحت الإجراءات الجراحية أقل خطورة”.

وتابع: “في ساندوز نحن ملتزمون بتلبية احتياجات المرضى وتوفير الأدوية الضرورية، ولهذا فنحن سعداء بتقديم المضادات الحيوية بالحقن بيبراسيللين/ تازوباكتام ودابتومايسين للسوق المصري، والتي تستخدم لعلاج العديد من أنواع العدوات المعقدة لدي البالغين والأطفال”،

لافتًا إلى أن ساندوز تطرح “بيبراسيللين/ تازوباكتام” للحقن في صورة جرعتين: 4.5 جم وأيضا 2.25 جم، التي تناسب الفئات الخاصة من المرضى، مثل مرضى القصور الكلوي والأطفال، بالإضافة إلى “دابتومايسين” الذي يُطرَح في السوق المصري لأول مرة.

مقاومة الميكروبات لمضادات العدوي تمثل تهديدًا متزايدًا

وأشار عفت إلى أن مقاومة الميكروبات لمضادات العدوي تمثل تهديدًا متزايدًا، لهذا تعمل شركة ساندوز أيضا جاهدة من خلال العديد من مبادرات التعليم الطبي المستمرة وبرامج إدارة مضادات العدوى- والتي تطلقها الشركة بالتعاون مع الجمعيات العلمية المتخصصة- لمكافحة مقاومة الميكروبات لمضادات العدوي والحفاظ على فعالية المضادات الحيوية واستخدامها بشكل رشيد.

واختتمت الدكتورة ياسمين الحناوي، المدير التنفيذي للآفاق التسويقية والعلاقات العامة في ساندوز مصر: “تتسبب مقاومة الميكروبات لمضادات العدوي في تكاليف وأعباء كبيرة على النظم الصحية،

فإلى جانب حالات الوفاة والعجز، تتطلب الأمراض التي تستغرق وقتًا طويلًا للعلاج في المستشفيات لفترات ممتدة،11 مع ضرورة استخدام أدوية مكلفة بأسعار مرتفعة،

وهو ما يمثل أيضًا عبئًا ماليًا على الأشخاص المتأثرين بذلك سواءً المريض أو أسرته.

لهذا علينا منذ البداية اختيار المضاد الحيوي المناسب لعلاج أنواع محددة من العدوى عند الحاجة. وتركز مبادرات ساندوز على 4 مجالات رئيسية للتعامل بشكل مباشر مع العوامل المؤثرة على مقاومة الميكروبات لمضادات العدوى؛

وهي الوقاية وإتاحة الأدوية والإشراف والابتكار، وتتضمن هذه المجالات حلولًا عملية تصنع الفارق عند علاج الحالات،

من بينها التعاون مع الجمعية المصرية للرعاية المركزة والإصابات في إطلاق برنامج التعليم الطبي المستمر والذي يستهدف أطقم وحدات العناية المركزة”، تماشيًا مع أولويات وجهود الهيئات الصحية المصرية نحو مكافحة مقاومة الميكروبات لمضادات العدوي.