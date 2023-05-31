«ساندكس» تتعاقد على تقديم خدمات استشارات التكنولوجيا لصالح «ftl جروب»

أعلنت FTL جروب للاستثمارات والخدمات اللوجستية توقيع عقد تعاون مع شركة ساندكس للاستشارات والتسويق، بهدف تقديم خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والدعم لقطاع اللوجيستيات، وتفعيل أنظمة التشغيل المتصلة بالتطبيقات النشطة التي تقدم خدمات الشحن والتوريد والنقل البحري والبري والجوي، بالإضافة إلى تقييم وتأمين المعلومات والتوافق مع المعايير الدولية.

يتضمن العقد الإعلان عن منظومة متكاملة لطلب الخدمات وتطويرها محليًّا ودوليًّا.

تتخصص شركة ساندكس في تقديم خدمات الاستشارات التكنولووجية والتسويقية عبر شراكات إستراتيجية في قطاعات مختلفة، وتعمل على تطوير تكنولوجيا المعلومات لتخدم قطاعات الأعمال والمؤسسات بطريقة مرنة ومستدامة.

يأتي هذا التعاون في إطار إستراتيجية FTL جروب لتعزيز خدماتها في قطاع اللوجيستيات وتوفير أعلى مستويات الجودة والأمان لعملائها.