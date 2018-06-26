«ساندستورم الإماراتية» تشيد بإمكانيات الهيئة العربية للتصنيع في صناعة السيارات

المال خاصأكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التعاون مع شركة ساندستورم المتخصصة في إنتاج وتصنيع سيارات الدفع الرباعي بدولة الإمارات، مشيدا بتلك الخطوة المهمة في طريق التصنيع والتعاون العربي المشترك وتأكيدًا للمناخ الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا الداعم والجاذب لل

المال خاص

أكد الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تعزيز التعاون مع شركة ساندستورم المتخصصة في إنتاج وتصنيع سيارات الدفع الرباعي بدولة الإمارات، مشيدا بتلك الخطوة المهمة في طريق التصنيع والتعاون العربي المشترك وتأكيدًا للمناخ الاقتصادي الذي تشهده مصر حاليا الداعم والجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.

جاء هذا خلال زيارة المدير التنفيذي لشركة ساندستورم الإماراتية للهيئة العربية للتصنيع في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة وساندستورموذلك ضمن احتفالية ضخمة تم تنظيمها مؤخرا فى «أبوظبى» حيث شهدت السوق الإماراتية انطلاق علامة «ساندستورم» رسميا فى إعلان واضح أنها خطوة مهمة للسوق الإماراتية، وكذلك بداية واعدة نحو التوسع إلى سائر دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وليس ذلك فحسب، بل والاستعداد لتجميع سيارات الشركة فى مصر أيضا بالمرحلة التالية عبر الهيئة العربية للتصنيع لاستكمال مخطط الإنتاج وصولاً للتصنيع الكامل للسيارة محليا في الفترة المقبلة.

وأضاف سيف الدين أنه تم الاتفاق علي بحث الشراكة مع الجانب الإماراتي لتصنيع سيارة عربية ذات دفع رباعي بمواصفات تلائم البيئة العربية، مؤكدا أنه مشروع واعد لتحقيق الحلم العربي بالتعاون المشترك بأسلوب علمي واعتمادا على قدراتنا الذاتية البشرية والتكنولوجية، وخاصة مع رغبتنا الملحة فى رفع نسب المكون المحلي لأعلي نسب ممكنة بالإضافة إلى الصناعات المغذية الداخلة فى تصنيعها.

ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة العزعزي المدير التنفيذي لشركة ساندستورم الإماراتية إلى أن زيارة اليوم تفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع الهيئة العربية للتصنيع للعمل معنا في التجميع المحلى لسيارات الشركة ومن ثم الإنتقال للتصنيع المتكامل ونقل الخبرات، خاصة لما تتمتع به الهيئة من تاريخ حافل فى هذا المجال.

وأضافت العزعزي أنه تم الاتفاق على دراسة خطط تكوين الشراكة المشتركة مع الهيئة العربية للتصنيع يتم الإعلان عنها قريبا بعد استيفاء كل الدراسات العلمية المستفيضة من أجل تحقيق حلم التصنيع العربي المشترك لمنتج يلائم البيئة العربية.