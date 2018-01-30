ساندستورم أوتو اإماراتية تفتتح مكتبا إقليميا بالقاهرة مارس المقبل

1500 سيارة مستهدفة خلال العام اﻷول ونستهدف طرح طرازات خلال أغسطس المقبل"إنترتك الألمانية" تتولى اختبارات السلامة والمواصفات للعلامة التجارية أحمد عوض:أكد كريم صلاح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة ساندستورم أوتو الإماراتية، أن الشركة تعتزم افتتاح مكتب إقليمي لها بالق

1500 سيارة مستهدفة خلال العام اﻷول ونستهدف طرح طرازات خلال أغسطس المقبل





“إنترتك الألمانية” تتولى اختبارات السلامة والمواصفات للعلامة التجارية



أحمد عوض:

أكد كريم صلاح، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة ساندستورم أوتو الإماراتية، أن الشركة تعتزم افتتاح مكتب إقليمي لها بالقاهرة خلال مارس المقبل، موضحا أن ساندستورم – أوتو تخطط لوضع مصر كمحور استراتيجي في تصدير السيارات لمختلف الدول العربية واإفريقية.

وأوضح للمال، أن الشركة تجري حاليا مرحلة اﻷختبارات الفنية علي طرازاتها المختلفة من فئات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات “suv” والبيك – أب” من قبل الشركة اﻷلمانية “انترتك”، مؤكدا أن “ساندستورم أوتو – اﻷماراتية” ستبدأ في تجميع طرازات العلامة بعد اعتماد المواصفات ومعايير السلامة العالمية، متوقعا أن يتم البدء في التصنيع السيارات داخل الامارات خلال أبريل المقبل.

وأشار إلي أن الشركة تستهدف طرح طرازاتها بعدد من اﻷسواق المجاورة ومن بينها مصر خلال أغسطس المقبل، موضحا أن الخطة المستهدفة لساندستورم تسير في اتجاه بيع 1500 سيارة خلال العام اﻷول ، علي أن تصل إلي 5000 وحدة بنهاية 2020.

وأوضح أن الشركة مازالت تجري مفاوضات مع عدد من عدد من الشركات ورجال اﻷعمال المصريين؛ بشأن توليها احقية استيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة بالنسبة للعلامة اﻷماراتية، متوقعا أن يتم اﻷعلان عن الشريك الجديد خلال الشهرين المقبلين.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق اﻷوسط وأفريقيا للشركة – في تصريحات سابقة، أن المفاوضات الجارية مع الشركات المحلية ورجال اﻷعمال؛ تسير في اتجاه تجميع طرازات العلامة ساندستورم بمصر خلال 2019.

وحول أداء سوق السيارات المحلية، أكد حجم المبيعات “سيئة للغاية” علي حد وصفة، متوقعا أن يواصل أداء السوق عند مستوياته الحالية علي أن تبدأ في التحرك التدريجي نسبيا بعد انخفاض اﻷسعار.