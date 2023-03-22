سانج يونج موتور تغير اسمها إلى KG Mobility

غيرت شركة سانج يونج للسيارات اليوم الأربعاء اسمها إلى كيه جي موبيليتي KG Mobility لتحويل نفسها إلى شركة حلول تنقل مستقبلية، بحسب وكالة يونهاب.

أكملت سانج يونج موتور قرار تغيير الاسم في اجتماع للمساهمين اليوم الأربعاء للتركيز على منصة السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي لتتمكن من البقاء وسط محاولات التوجه للكهربة.

وافقت محكمة الإفلاس بسول على خطط سداد ديون سانغ يون في أغسطس بعدما اختارت المحكمة ائتلافا محليا بقيادة مجموعة كيه جي كفائز نهائي للاستحواذ على الشركة المثقلة بالديون في يونيو.

في أكتوبر، أكملت سانج يونج برنامج جدولة الديون بقيادة المحكمة بعد عام ونصف من وضعها تحت الحراسة القضائية.

نشأت سانج يونج من ورشة عمل دونغ هوان للسيارات في يناير 1954 وتغير اسمها إلى دونغ-آه موتور في 1977 وسانغ يونغ موتور 1988.

تشمل طرز المجموعة التي تركز على السيارات الرياضية توريس وتيفولي وكوراندو وريكستون وريكستون الرياضية.

تخطط المجموعة لإطلاق توريس إي في إكس الكهربائية بالكامل المستوحاة من توريس الرياضية في وقت لاحق من العام ونماذج أخرى تم تطويرها على مدار العام.