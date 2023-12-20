«سانج يونج توريس» تظهر بقوائم تراخيص السيارات خلال نوفمبر الماضى

ظهرت «سانج يونج توريس» بقوائم تراخيص السيارات خلال نوفمبر الماضى بعدما تمكنت من تسجيل نحو 17 مركبة في مختلف وحدات المرور.

وتعد «توريس» أحدث الطرازات الجديدة التى طرحتها شركة «عربيات» وكيل العلامة الكورية «سانج يونج» في مصر خلال الشهر الماضى.

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج قوة قدرها 163 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 280 نيوتن/ متر، متل بناقل حركة سداسي السرعات.

وزودت «توريس» بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد وستائر هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، نظام مراقبة ضغط الهواء للإطارات TPMS، نظام مراقبة النقاط العمياء».

وتقدم «توريس» بباقة من التجهيزات في الشكل الخارجي ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED، مصابيح ضباب أمامية LED، طي المرايات الجانبية كهربائيًا مع تزويدها بإشارات،و حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا خلفية، زجاج معتم، وفتحة سقف، إمكانية فتح وغلق باب الشنطة الخلفية عن بعد».

كما تقدم السيارة ببعض التجهيزات والمواصفات في المقصورة الداخلية، ومنها «إمكانية الدخول بدون مفتاح، زر تشغيل/إيقاف المحرك، مقاعد كهرباء، خاصية تبريد وتدفئة للمقاعد، إضافة إلى شاشة رقمية للعدادات مقاس 12.5 بوصة، وشاشة وسائط لعرض البيانات 9 بوصة، وغيرها».