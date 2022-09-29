سانج يونج الكورية تخطط لتصدير 170 ألف سيارة لشركة سعودية بحلول 2030

أعلنت شركة سانج يونج موتور، وهي شركة تصنيع سيارات كورية جنوبية تركز على السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، اليوم ، أنها ستصدر حوالي 170 ألف سيارة إلى شركة سعودية بحلول عام 2030 في شكل وحدات نصف مصنعة (KD)، بحسب وكالة يونهاب.

وفي يناير الماضى، وقعت سانج يونج موتور صفقة التوريد مع الشركة الوطنية السعودية لصناعة السيارات (SNAM) لمدة 7 سنوات ابتداء من عام 2023.

وبموجب الصفقة، ستوفر سانج يونج مبدئيا وحدات KD لمصنع SNAM للأجزاء التي سيتم تجميعها في طرازات سانغ يونغ الثلاثة وهي ذا نيو ريكستون سبورت ونيو ريكستون سبورت خان وأول نيو ركيستون SUV، وفقا لما قالته الشركة في بيان.

وتخطط SNAM لبدء إنتاج طرازات سانج يونج اعتبارا من عام 2023 وتهدف إلى إنتاج ما يصل إلى 30 ألف وحدة سنويا بناء على توسع المصنع.

كما تخطط سانج يونج لشحن وحدات KD التي سيتم تجميعها في المصنع السعودي، في 90 ألف وحدة من ذا نيو ريكستون سبورت ونيو ريكستون سبورت خان و79 ألف وحدة من أول نيو ريكستون الرياضية متعددة الاستخدام في السنوات السبع.

وقالت سانج يونج إن SNAM ستبني أول مصنع للسيارات في السعودية لتجميع طرازات سانج يونج بموجب اتفاقية تصنيع المعدات الأصلية مع شركة صناعة السيارات.

ولكن على المدى الطويل، تهدف SNAM إلى التفكير في إنتاج سياراتها الخاصة للتصدير في الشرق الأوسط.

وفي عام 2021 بأكمله، تقلص صافي خسائر سانج يونج إلى 292.9 مليار وون (244 مليون دولار أمريكي) في عام 2021 من 504.34 مليار وون في عام 2020 على جهود الشركة لخفض التكاليف.

وتراجعت مبيعات سياراتها بنسبة 22% إلى 84,106 وحدات العام الماضي من 107,324 وحدة قبل عام وسط جائحة فيروس كورونا ونقص في الرقائق.

وفي الفترة من يناير إلى أغسطس الماضى، قفزت مبيعاتها بنسبة 23% إلى 68,926 سيارة من 55,904 سيارات قبل عام.

وتتكون تشكيلة سانج يونج من تيفولي وكوراندو وريكستون وريكستون سبورت وتوريس.