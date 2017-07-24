سانجاي باتاتشاريا: الهند تستهدف تكثيف صادراتها لمصر

هاجر عمران:أكد سانجاى باتاتشاريا، السفير الهندى بالقاهرة، أن بلاده تسعى لزيادة الصادرات الهندية من الأزر والشاى والسكر إلى الأسواق المصرية، فى إطار تنويع سلة منتجات التجارة التى تعتمد على المواد البترولية بشكل كبير، إلى جانب دفع حجم التجارة ليصل إلى 5.5 مليار دولار، خاصة مع انخفاض المتوسط السنوى ل

هاجر عمران:

أكد سانجاى باتاتشاريا، السفير الهندى بالقاهرة، أن بلاده تسعى لزيادة الصادرات الهندية من الأزر والشاى والسكر إلى الأسواق المصرية، فى إطار تنويع سلة منتجات التجارة التى تعتمد على المواد البترولية بشكل كبير، إلى جانب دفع حجم التجارة ليصل إلى 5.5 مليار دولار، خاصة مع انخفاض المتوسط السنوى للتجارة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف باتاتشاريا فى تصريحات لـ«المال»، أن العام الماضى شهد تصدير 20 ألف طن أرز هندى إلى السوق المصرية، بسعر أقل من السوق الحر بناء على اتفاقية «صداقة- الأرز» الموقعة بين الجانبين بزيادة %155 عن العام السابق عليه.

ونفى السفير بشكل قاطع أن يكون الأرز الذى تستورده مصر من بلاده أقل جودة مقارنة بأنواع أخرى، نظرا لانخفاض سعره، مؤكدا أن الأرز الهندى جودته عالية للغاية، بشهادة الحكومة المصرية.

وأكد أن الجانبين المصرى والهندى، يسعيان إلى زياة حجم التجارة البينية، واستعادة رقم الذروة المحقق فى وقت سابق، وهو 5.5 مليار دولار سنويا.

وقال: الجيد فى التجارة بين البلدين، هو أن حجم عجز الميزان التجارى صغير للغاية، وهناك احتمالات كبيرة لزيادة التبادل، خاصة فى المنتجات الزراعية مثل «الأرز» و «الشاى» و «السكر».

وأضاف أن بلاده تستطيع أن تمد مصر أيضا بالقمح، إلا أن مصر لديها موردين أساسين تعتمد عليهم، وبالتالى من الصعب اقتحام هذا النشاط.

وكان السفير قد أكد فى تصريحات سابقة، أن حجم التجارة مع مصر حقق طفرة خلال عام 2012/2013، وسجل 5.5 مليار دولار، لكنه تراجع فى السنوات التالية إلى متوسط سنوى يبلغ 3.6 مليار دولار.

وأرجع انخفاض التجارة إلى عدة أسباب، منها مشاكل التجارة العالمية، وتابع أن حجم التجارة لمصر عموما مع دول العالم انخفض، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، لاسيما وأن مجموعة من منتجات التجارة مواد بترولية، مشيراً إلى أن حجم المنتجات ارتفع، إلا أن قيمتها انخفضت.