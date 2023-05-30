«سانت فاتيما» تُخطط لإنشاء جامعة جديدة مع أحد المطورين العقاريين

قال سيف سامح، عضو مجلس الإدارة بمجموعة «سانت فاتيما»، إنها تُخطط لإنشاء جامعة جديدة بالتعاون مع أحد المطورين العقاريين.

وأضاف أنها تعتزم افتتاح حضانة جديدة فى الغردقة سبتمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» فى مدينة مكادى هايتس التابعة للأخيرة.

وأوضح «سامح» فى تصريحات خاصة لـ«المال» -على هامش القمة السنوية الثانية للاستثمار فى التعليم تحت عنوان «تناغم القطاع الخاص مع الحكومة لدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة بالمجال»- إن «سانت فاتيما» ستشارك بالإدارة و«أوراسكوم للتنمية مصر» بالتكاليف والأراضى.

وفيما يتعلق بالجامعة، أوضح «سامح» أنه مخطط إقامتها فى محافظة القليوبية، مضيفا أنها ستضم كليات مثل الهندسة والصيدلة والطب والأسنان وإدارة أعمال والتربية.

ونوه بأن «سانت فاتيما» تعتزم إقامة تلك الجامعة بالشراكة مع أحد المطورين العقاريين، وحاليًا تُجرى مفاوضات أولية، موضحًا أن المجموعة ستشارك بالإدارة فقط.

وأضاف أن إنشاء الجامعة سيتم على مراحل، على أن ينتهى تدشين وتشغيل «الأولى» منها خلال عامين.

وقال «سامح» إن مجموعة «سانت فاتيما» تأسست فى السوق المحلية منذ عام 1954 ولديها حوالى 10 مؤسسات تعليمية متنوعة من المدارس تتبع وزارة التربية والتعليم، وحضانات خاضعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وأخرى تتمثل فى المعاهد تحت إشراف التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح أن مجموعة «سانت فاتيما» لم تضخ أى استثمارات جديدة منذ بداية العام الماضى وحتى السنة الجارية، بضغط من تأثيرات الظروف الاقتصادية وتذبذبات سعر الصرف، إلى جانب زيادة التكاليف، موضحًا أنها تُفضل التوسع بالإدارة فقط.

وعلى صعيد الخطة المستقبلية، قال «سامح» إن المجموعة تبحث التوسع فى الدلتا وفقًا للفرص المتاحة، سواء شراكة أو إدارة.