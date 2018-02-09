سانت إتيان يتعادل 2/2 في الدوري الفرنسي

وكالات:تعادل نادي سانت إتيان بهدفين لمثلهما، مساء الجمعة، مع نادى أولمبيك مارسيليا، في مستهل مباريات الأسبوع الـ25 للدوري الفرنسي لكرة القدم.وشهدت المباراة تكافؤ الفريقين، رغم تقدم مارسيليا بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق فلوريان توفين، غير أن أصحاب الأرض نجحوا في التعادل في الدقيقة التا

وكالات:

تعادل نادي سانت إتيان بهدفين لمثلهما، مساء الجمعة، مع نادى أولمبيك مارسيليا، في مستهل مباريات الأسبوع الـ25 للدوري الفرنسي لكرة القدم.





وشهدت المباراة تكافؤ الفريقين، رغم تقدم مارسيليا بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق فلوريان توفين، غير أن أصحاب الأرض نجحوا في التعادل في الدقيقة التاسعة بواسطة كيفين باكيت، لكن الضيوف عاودوا للتقدم في الدقيقة 20 من خلال مورجان ساسون.

وعجز مارسيليا عن إضافة هدف ثالث في الشوط الثاني ليضمن نقاط المباراة، ما مكن أصحاب الأرض من تسجيل التعادل في الدقيقة 70 بواسطة روبرت بيريك.

وبهذه النتيجة، يرفع مارسيليا رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سانت إتيان عند 30 نقطة في المركز الـ12.