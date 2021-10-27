«سانتوريني العلمين» تحصل على المجمعة العشرية وتنتظر إنهاء التراخيص (مستند)

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة شركة سموحة العلمين للاستثمار العقاري، إن مشروعه العقاري “سانتوريني العلمين”، حصل على المجمعة العشرية التي تختص بمراجعة الرسومات الإنشائية وتغطية المسئولية المدنية لدى الغير، مؤكداً أنه في انتظار الحصول على الترخيص، في حين أنه جارٍ إنهاء موافقة الطيران المدني، فضلاً عن موافقة وزارة البيئة. المجمعة العشرية لمشروع سانتوريني العلمين

ولفت “عامر” الذي بدء أولى خطوات العمل بـ”سانتوريني” منذ أسبوعين، أنه جارٍ استمرار الأعمال المبدئية بأرض المشروع لعمل الجسات التأكيدية عقب الانتهاء من الجسات الإرشادية، قبل بدء البناء للمدينة السكنية الرياضية الأولى في العلمين.

مؤكداً استعانته بخبرات عالمية في تصميم سانتوريني ، فضلاً عن التعاقد مع مكتب هندسي عالمي للإشراف الفني والتأكد من الجودة التي تتناسب مع ما تعهد به.

وقال “عامر” إن سموحة العلمين(سانتوريني) تعاقدت مع شركة عالمية للصيانة والحفاظ علي المستوي المتميز للمدينة ، وتدرس حالياً عرض تقديم خدمة فندقية لمن يرغب كخدمة إضافية بالطلب، باعتبارها أحد أهم المشروعات التي ستقام على أرض العلمين، لتنضم لإحدى مدن الجيل الرابع، التي يُطلق عليها درة البحر الابيض المتوسط.

وعلق “عامر” موضحاً أن “سانتوريني” بلغ سعر المتر فيها 2650 جنيها، مشيرًا إلى أن المباني عليها تأتي بنسبة 14% من إجمالي مساحتها والتي تُقام بتخطيط مصري ألماني، وتحوي حديقة مائية عملاقة، وسوق تجاري ومركز خدمات ذكي، وفيلات، موضحاً أنها ستُبنى وفقاً للإرتفاعات المحددة وهي 14 طابق.

وكشف “عامر” أنه سيتم البدء بأول 15 برجاً سكنياً، مُعلناً بأنه سيتم مد فترة التقسيط بالوحدات لـمدة اطول، وبقيمة 10% زيادة في الأسعار، لافتاً أنه تم حجز نصف المدينة لأعضاء نادي سموحة، وسيتم بيعها للأعضاء بالتكلفة الفعلية دون اي أرباح أو مكاسب لصالح شركة سموحة العلمين للإستثمار العقاري، في حين أن النصف الثاني سيطرح للإستثمار لغير الأعضاء.

وعلى صعيد ذي صلة تواصل شركة سموحة العلمين للإستثمار العقاريأعمالها بمشروع إنشاء نادي سموحة العلمين، وتسعى لإنهاء تراخيص بناء النادي ، المُقرر إقامته من خلال توجه رئاسي بحسب تصريحات “عامر”، حيث أكد أن هناك مطلب لبناء نادي بمدينة العلمين، وأخُتير لبناءه.

وأفاد “عامر” بأن سعر المتر بأرض نادي سموحة المُقرر إقامته وصلت لـ 1950 جنيها، ويتم البناء عليه بنسبة 5% من إجمالي مساحة النادي، بارتفاعات دور أرضي وطابق واحد، وفقاً للارتفاعات المُحددة له.