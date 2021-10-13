«سانتوريني العلمين» السكنية الرياضية تبدأ أولى خطوات بنائها اليوم

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة الرياضي بالإسكندرية، أن اليوم الأربعاء، أول يوم عمل بأرض مشروع “سانتوريني” المدينة السكنية الرياضية الأولى في العلمين، مؤكداً أنه تم البدء في عمل جسات الأرض لكل برج سوف يتم بناءه بالمرحلة الأولى للمشروع، لافتاً أنه في انتظار صدور المجمعة العشرية خلال أسبوع – لمراجعة الرسومات الإنشائية وتغطية المسئولية المدنية لدى الغير – بعد أن انتهت كافة جلسات النقاش الخاصة بالمجمعة.

وأشار “عامر” إلى أنه جارى إنهاء موافقة الطيران المدني، فضلاً عن موافقة وزارة البيئة، وإتمام الترخيص عقب إتمام المجمعة العشرية في غضون ثلاثة أسابيع.

وكان قد صدر مؤخرا القرار الوزاري الذي حمل رقم 539 بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية لإقامة مشروع عمراني متكامل، بالإشارة إلى مشروع سانتوريني المدينة السكنية الرياضية الأولى بالعلمين.

وكان عامر قد أعلن مسبقا استعانته بخبرات عالمية في تصميم سانتوريني كأول مدينة رياضية سكنية في العلمين الجديدة، فضلاً عن التعاقد مع مكتب هندسي عالمي للإشراف الفني والتأكد من الجودة التي تتناسب مع ما تعهد به.

وكانت “سانتوريني” في انتظار القرار الوزاري بالتصميم النهائي والجدول الزمني الملزم لتنفيذ نادي سموحة الرياضي في العلمين الذي سوف يكون أعجوبة هندسية، على حد وصف “عامر”، والذي سيتم البدء فيه بالتزامن مع توقيت بناء المدينة السكنية، موضحاً أن المقاول الرئيسي هو الشركة المصرية للاستثمار والتنمية (سموحة العلمين) وسوف يجزء العمل لضمان الجودة والالتزام بمواعيد التنفيذ والتي قدرت بـ30 شهرا منذ بداية الحفر خلال يوليو 2021.

ونشرت «المال» مسبقاً موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 90 فدانًا لنادى سموحة الرياضى فى العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، باستثمارات تفوق 6 مليارات جنيه، في حين أن القيمة الإجمالية للأرض قاربت 1.350 مليار جنيه، سدد منها نادى سموحة نحو 300 مليون جنيه، قبل استلام الأرض، وكان من المقرر سداد 150 مليونا خلال شهر يوليو، فى صورة قسط سنوى.