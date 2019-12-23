سانتامين للذهب توافق على مد مهلة تجديد عرض الاندماج مع انديفور

عقب ترجيحات مصادر للمال بموافقتها أول أمس

وافقت شركة سانتامين للذهب على مد مهلة تجديد عرض الاندماج المقدم من شركة إنديفور الكندية حتى 14 يناير المقبل.

سنتامين للذهب : مد المهلة جاء بناء على طلب انديفور

وبحسب قواعد الاستحواذ فى بريطانيا كان من المفترض أن تنتهى مدة تجديد عرض انديفور الكندية بختام الشهر الجارى.

ولكن الشركة الكندية طلبت مد الفترة منذ أيام.

وقالت سنتامين في بيان لها منذ قليل إن مد المهلة جاء بناء على طلب إنديفور.

وجاء ذلك بعدما اتفق الطرفان على عدم إفصاح المعلومات.

كما اتفقا على وفير كافة المعلومات التى طلبتها شركة سانتامين للتعرف على أصول انديفور أوضاعها المالية والفنية والإنتاجية.

أسباب ترجيحات مد المهلة

وكانت “المال” نشرت خبر أول أمس رجح فيه مصدر وثيق الصلة بصفقة الاندماج موافقة شركة سانتامين على مد مهلة تجديد عرض الاندماج.

وأكد المصدر أن شركة سانتامين ستقوم بالإعلان رسميا خلال الساعات المقبلة عن قرارها رسميا أما بالموافقة على مد مهلة تجديد العرض أو بالرفض،وهو ما قامت به الشركة بالفعل معلنة موافقتها فى بيان رسمى .

وقال المصدر للمال أول أمس أن شركة سانتامين للذهب قد تعيد النظر فى عرض الاندماج بشكل عام حال قدمت الشركة الكندية عرض بقيمة وشروط وحوافز وضمانات أعلى.

ولفتت شركة سنتامين، المالكة لمنجم السكرى، إلى إنها وقعت مع شركة إنديفور للتعدين، التى ترغب فى الاندماج معها، اتفاقية عدم إفصاح.

وأرجعت ذلك لاستكشاف المزيد عن احتمالية اندماج الشركتين، بعد إفصاح الأخيرة فى 3 ديسمبر الماضى.

وأضافت الشركة فى بيانها، أن انديفور مازالت تؤمن بأهمية الشراكة، لخلق كيان متنوع إنتاج الذهب، مع محفظة أصول ذات جودة مرتفعة.

وقالت إن الاندماج المقترح يوفر قيمة مضافة للمساهمين فى الطرفين.

ورفض مجلس إدارة شركة سنتامين الأسترالية، مطلع الشهر الحالى، عرض مجموعة إنديفور للتعدين الكندية، الاندماج مع الشركة مقابل 1.89 مليار دولار عبر صفقة أسهم بالكامل.

وفى 14 من الشهر الحالى، اجتمع الرئيسان التنفيذيان للشركتين لمناقشة مزايا المعاملة المقترحة والخطوات التالية.

وتم آنذاك مناقشة وتقييم جدوى الإندماج بين الشركتين.

وبموجب الاتفاق الجديد، تمتنع انديفور عن التواصل مع المساهمين لإتمام الصفقة قبل نهاية الشهر، دون الحصول على توصية الإدارة العليا لسنتامين.

وبجانب ذلك يكون لها مطلق الحرية بعد تاريخه فى التواصل مع المساهمين.

سانتامين تنقب عن الذهب فى مصر

وتعمل شركة سانتامين فى التنقيب عن الذهب فى مصر وبوركينا فاسو وكوت ديفوار.

وتمثل المنتج الوحيد للذهب فى مصر حاليا من مشروع السكرى.

وينتج السكرى حاليا نحو 470-500 ألف أوقية ذهب سنويا.

ويعد واحدا من أكبر مناجم الذهب حول العالم.