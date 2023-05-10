سام للمعادن توضح حقيقة التعاقد معها لإعلان أسعار الذهب في البورصة المصرية

اعلنت شركة سام للمعادن عن انه لا صحة لتعاقدها مع اي جهة شخصية او اعتبارية من البورصة المصرية للاعلان عن أسعار الذهب في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وكان رامى الدكاني، رئيس البورصة المصرية، قد اعلن سابقا أنه جار اعتماد آلية للإعلان عن أسعار الذهب عبر شاشاتها خلال أسبوعين لتقديم الخدمة للمتداولين حول المعدن النفيس، وذلك بعد اعتماد الأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

مضيفاً أن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحدي أسعار الوثائق.

ونشر عدد من المواقع الصحفية تقارير تفيد بالتعاقد مع شركة سام للمجوهرات وهو مانفته الشركة العاملة في مجال انتاج السبائك الذهبية .

واضافت المهندس احمد ابواحمد نائب مدير شركة سام المجوهرات في تصريحات ل المال، ان الشركة تواصلت مع عملائها حول اذا كان تم التعاقد معهم لتنفيذ تلك المهمة واعلان أسعار الذهب في البورصة المصرية ولكن العملاء اكدوا عدم صحة ذلك.

واكد ان شركته على اتم الاستعداد للتعاون مع اى جهات حكومية لتقديم خدمات مالية وخلق منتجات مالية مدعومة بالذهب وبباقي المعادن الثمينه تحت اشراف الجهات الرقابة