سامي مغاوري ينضم لـ«نعمة الأفوكاتو» مع مي عمر

يقوم الفنان القدير سامي مغاوري حاليا بتصوير مشاهده الأولى في المسلسل الجديد “نعمة الأفوكاتو” الذي تقوم ببطولته النجمة مي عمر في موسم رمضان القادم 2024 .

وتدور أحداثه في 15 حلقة في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر أن يجمع العمل عدد من ضيوف الشرف خلال مدة التصوير، ويجسد سامي مغاوري في المسلسل شخصية خال مي عمر ، والعمل اخراج محمد سامي ومكون من 15 حلقة فقط.

وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب، وهى شخصية جديدة تقدمها مى في الدراما التليفزيونية، وتمر تلك الشخصية بعدة أحداث مختلفة خلال سير الحلقات، ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والعمل.