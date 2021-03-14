سامي قمصان: لا أعذار أمام لاعبي الأهلي.. هدفنا الفوز على فيتا كلوب

المقرر إقامتها عصر الثلاثاء المقبل،

شدد سامي قمصان، المدرب المساعد بالنادي الأهلي، على أن لاعبي الأهلي ليس لديهم أعذار خلال مباراة فيتا كلوب، المقرر إقامتها عصر الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة في إطار بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان، خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي: «لاعبو الأهلي، لديهم إصرار كامل على تحقيق الفوز؛ لأنهم مدركين حجم المسؤولية والوضع الصعب المتواجد به الفريق».

وتابع: «شخصية الأهلي إن شاء الله ستظهر، ليس لدينا أعذار، وسنلعب في أي أجواء متاحة، من أجل تحقيق النقاط الثلاثة».

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول مجموعته برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب، بينما يأتي سيمبا التنزاني على رأس المجموعة برصيد 7 نقاط، والمريخ السوداني في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.