سامي : «ساب» تدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي ورؤية «مصر 2030»

قال محمد سامي مدير عام شركة ساب المتخصصة في البرمجيات وحلول التحول الرقمي أن الشركة تعمل على دعم وتعزيز استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن SAP تعد شريك رئيسي لمصر في العديد من القطاعات من خلال مدها بالحلول والتقنيات المتطورة.

كشف سامي على هامش المنتدى السنوي للشركة تحت شعار SAP Now أن شركته تستهدف مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة للتحول الرقمي ونظم المعلومات بالإضافة إلى ريادة الابتكارات التكنولوجية بمختلف المجالات.

أشار إلى أن المنتدى يستعرض أبرز الحلول البرمجية والتطبيقات المتنوعة التي تقدمها SAP بجانب إلقاء الضوء على جهود الشركة في المشاركة بعملية التحول الرقمي فضلا عن مناقشة مستجدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البحثية بالقطاعات ذات الصلة.

وأكد أن الشركة تركز على نقل التجارب الرقمية وبحث قصص نجاح العملاء في استخدام حلول SAP لتحقيق الاستدامة المطلوبة موضحا أن الشركة تبحث استغلال الفرص المتاحة لريادة هذه الصناعة في إطار خطتها لدعم الحكومة المصرية في طريقها لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.