سامي: تسجيل 10 صناديق تأمين خاصة بالنصف الأول

المال - خاصأعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى النصف الأول من العام تم تسجيل 10 صناديق خاصة جديدة، وتم تعديل النظام الأساسي لـ83 صندوقًا وشطب 3 أخرى. وأضاف، في بيان صادر اليوم، أن الهيئة وافقت خلال تلك الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 6



المال – خاص

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى النصف الأول من العام تم تسجيل 10 صناديق خاصة جديدة، وتم تعديل النظام الأساسي لـ83 صندوقًا وشطب 3 أخرى.



وأضاف، في بيان صادر اليوم، أن الهيئة وافقت خلال تلك الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه، تتمثل فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.



وأشار إلى أن آخر تقرير سنوى أعدته الهيئة أظهر أن عدد المشتركين بصناديق التأمين الخاصة بلغ 4.7 مليون مواطن وأن حجم هذه الصناديق تجاوز 53 مليار جنيه.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه فى ضوء تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة والتى استهدفت تحسين منظومة استثمار أموال تلك الصناديق من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة أو تعيين مدير استثمار متخصص، فقد وافقت الهيئة فى الفترة الماضية على تعاقد 20 صندوق تأمين خاصا مع شركات إدارة أصول وأجازت تعيين 19 مدير استثمار بصناديق أخرى.