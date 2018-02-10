سامي : البورصة تحتاج لشركات مرتفعة السيولة للترقية بمؤشر مورجان ستانلي

أحمد علي - منى عبد الباريأكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، حاجة البورصة المصرية لشركات تتمتع بمعدلات رءوس أموال، وقيم سيولة مرتفعة، لتحسين وضعية السوق المصرية بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.ويضم مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والذي يضم أسواق مصر والإمارات وقطر،

أحمد علي – منى عبد الباري





أكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، حاجة البورصة المصرية لشركات تتمتع بمعدلات رءوس أموال، وقيم سيولة مرتفعة، لتحسين وضعية السوق المصرية بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

ويضم مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والذي يضم أسواق مصر والإمارات وقطر، شركتين بالسوق المحلية هما المجموعة المالية هيرميس، والسويدي إليكتريك، وكلتاهما شركتان ذواتا معدلات سيولة مرتفعة، ومعدلات تداول أيضًا.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ عقده معهد المحللين الفنيين، اليوم السبت، حضره عدد من المسئولين، من بينهم رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد، وأحمد شمس رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس.

وقال فريد، خلال كلمته بالمؤتمر، إن وزن إفريقيا بالمؤشر 6.7%، بينما يبلغ وزن جنوب إفريقيا 6.6%، أي أن وزن السوق المصرية نحو 0.1% فقط، ومحددات الدخول للمؤشر واضحة وتتضمن ارتفاع نسب السيولة، والتداولات، وهناك فقد شركتان فقط بالسوق المصرية مدرجتان بالمؤشر، لذا هناك حاجة لمزيد من الشركات بالسوق تستطيع الدخول للمؤشر.

ولفت فريد إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر، الأعوام الماضية، شهدتها كل الأسواق العالمية نتيجة الأزمة العالمية عام 2008 وما تبعها من أحداث.