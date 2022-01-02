«ساميت للحلول التقنية» تنفذ المركز التبادلي للشركة المصرية للقنوات الفضائية

أعلنت شركة ساميت للحلول التقنية Summit Technology Solutions العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن فوزها بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع خاص بالشركة المصرية للقنوات الفضائية Cable Network Egypt “CNE” من خلال تنفيذ مركز تشغيل تبادلي لإدارة أعمال الشركة في حالة الكوارث والأزمات اعتمادا على حلول وتقنيات شركة افايا العالمية ومن المقرر أن يبعد المركز الجديد حوالي 50 كيلو مترا عن المركز الرئيسي الذي يتخذ من مدينة السادس من أكتوبر مقرا له.

حيث سيتمكن مديري خدمة العملاء من استقبال مكالمات العملاء لتوفير الدعم الفني وتفعيل باقات اشتراك القنوات المختلفة مع ضمان استمرارية عمل نظام الرد الآلي علي المكالمات في حالة حدوث أي كوارث طبيعية أو تهديدات تؤدي إلى تعطيل المركز الرئيسي للشركة ، كما أن المركز التبادلي سيقوم بإمداد الخدمات عن طريق التحكم عن بعد مما يشكل محركًا رئيسيًا لتخطي أزمة كورونا مع الحفاظ علي التباعد الجسدي حيث نجحت الشركة في تقديم خدماتها للعملاء خلال أزمة كورونا من خلال بنيتها التحتية القوية وتكنولوجياتها الرائدة.

وتعقيبا على هذا التعاون ، أكدت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية أننا نفخر بعلاقتنا التاريخية مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية من خلال تقديم باقة من أبرز الحلول والخدمات، حيث يعد المركز التبادلي الجديد الذي تصل تكلفته الإجمالية لقرابة 20 مليون جنيه وهو المركز الثاني الذي تقوم ساميت بتنفيذه وتوريده وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لموظفي المصرية للقنوات الفضائية ، مشيرة إلى أن المركز التبادلي الجديد يعتمد على نظام الرد التفاعلى” IVR” وحلول مراكز الاتصال عبر السحابة فى مصر وتوفّر هذه الحلول للشركات قدرات رقمية تتيح إيجاد قنوات اتصال أكثر فعّالية بين الموظفين والعملاء، من خلال أي نقطة اتصال أو جهاز أو قناة . ويستغرق العمل في المشروع بضعة أشهر ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الأول من عام 2022.

ولفت اللواء محمد قاسم، العضو المنتدب المنتدب للشركة المصرية للقنوات الفضائية “CNE”، إلى أننا لمسنا اهتماما فوق العادة من شركة ساميت للحلول التقنية في تنفيذ الكول سنتر الرئيسي للشركة ولذلك تم اختيار ساميت لتنفيذ المركز التبادلي الجديد كشريك استراتيجي في تنفيذ هذا المشروع الذي أشادت به شركة أفايا العالمية واستخدامنا لتقنيات IVR الحديثة لأنه ساعدنا في إحداث طفرة حقيقية مع المشتركين، حيث بلغ عدد مستخدمي نظام IVR من مشتركينا إلى أكثر من 55% ، وتقدم شركة CNE خدماتها لمشتركيها طوال 24/7 علاوة على تأمين البيانات وحمايتها الخاصة بالمشتركين لذلك تم اختيار ساميت لتنفيذ المشروع الضخم.

كما أن ثقافة العميل أيضا تغيرت في طريقة دفع وتحصيل الاشتراكات وعدد العملاء اليوم بلغ 300 ألف مشترك وهي قاعدة بيانات لكل مشتركي القنوات الفضائية على مستوى جمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أوضح المهندس عبد النبي زكي، مدير مبيعات المشروع لدى شركة ساميت للحلول التقنية أن حلول نظام الرد التفاعلى” IVR” والذى يعتمد عليها المركز التبادلي ستساهم في تخفيف العبء عن موظفي الكول سنترز التابع للشركة المصرية للقنوات الفضائية، حيث يمكن التواصل الآلي بين العملاء والشركة من خلال تقنيات التواصل الحديثة التي تعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي من خلال عدة طرق مثل البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة، الدردشة، وسائل التواصل الاجتماعي ويمكن أن يكون التواصل مع العملاء في أضيق الحدود.