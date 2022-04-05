«ساميت للحلول التقنية» تفوز بمشروع البنية التكنولوجية للبرج الأيقوني

أعلنت شركة ساميت للحلول التقنية اليوم الثلاثاء فوزها بتنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية والتكنولوجية للبرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية CBD.

تضم منطقة الأعمال المركزية مجموعة من المولات والمشروعات التجارية والإدارية المتنوعة في العاصمة الإدارية، خاصة مع تواجد أطول أبراج العاصمة الجديدة وهو البرج الأيقوني الذي يعد أطول برج في إفريقيا بطول يصل إلى 400 متر وتمتد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية على مساحة 195 فدان، أي حوالي 1,71 مليون متر مربع .

وتعقيبا على هذا المشروع، أكدت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية على أهمية المشروع الذي سيتم الانتهاء من تسليمه قبل نهاية العام الجاري بتكلفة استثمارية تقترب من 40 مليون جنيه، مشيرة إلى أن ساميت لما لها من باع طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ مثل هذه المشروعات نجحت في المنافسة بعرضها الفني و المالي امام الشركات المشاركة والفوز بتنفيذ هذا المشروع الضخم اعتمادا على خبراتها وكوادرها البشرية المتميزة.

أضافت أن ساميت فازت بمشروع البنية التحتية لأنظمة الاتصالات وشبكات التيار الخفيف في البرج الأيقوني، وكذلك أبواب التحكم في الدخول والخروج لعشرة أبراج في مناطقة الأعمال المركزية وقريبا البرج الايقوني أيضا وذلك بالتعاون والشراكة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة.

ومن جانبه، أوضح المهندس ماجد بدر الدين، مصمم الحلول الأمنية بشركة ساميت للحلول التقنية أن فريق ساميت سيتولى الإشراف والتشغيل وتدريب الكوادر البشرية للشركة الصينية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ، مشيرا أن هذا المشروع يعد من أبرز مشروعات العاصمة الإدارية حيث تستكمل ساميت نجاحاتها في العاصمة الإدارية بعد تنفيذ مشروع في فندق الماسة ومدينة الفنون وغيرها ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع من اهم المعالم في مصر، حيث يرصد حجم الإنجازات والنهضة احديثة في مصر خاصة وأنه سيصبح عامل جذب لسياحة داخليا وخارجيا علاوة على جذب مستثمرين جدد لهذه المنطقة.

كما تعتمد ساميت في المشروع على عدد من الأسماء والشركات العالمية الكبرى ففي البنية التحتية والكابلات والتيار الخفيف نتعاون مع شركة كومسكوب وكونتج وفي توريد بوابات التحكم في الدخول والخروج ويتم ذلك بالتعاون مع شركة أرما كونترول.