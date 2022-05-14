«ساميت» للحلول التقنية تفوز بمشروع البنية التحتية والتكنولوجية بمنطقة النهر الأخضر

فازت ساميت للحلول التقنية الشركة المصرية الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع “النهر الأخضر” Green River بقلب العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أول حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة فى العالم بطول 38 كيلو مترا ومساحة تصل إلى 8 آلاف فدان.

وتصل تكلفة المشروع المبدئية الذي تنفذه ساميت للحلول التقنية قرابة 35 مليون جنيه ممثلة في تنفيذ البنية التحتية والتكنولوجية وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة الأمنية ونظام البنية التحتية للتيار الخفيف ومن المقرر الانتهاء من تسليمه مطلع العام المقبل 2023 .

الرئيس التنفيذي لشركة ساميت: مشروع النهر الأخضر يحقق الاستدامة

وتعقيبا على تنفيذ هذا المشروع، أكدت المهندسة ماجدة السبع الرئيس التنفيذي لشركة ساميت أن الشركة تمتلك الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والمدربة على أعلى مستوى احترافي، علاوة على توافر التقنيات الأساسية لهذا المشروع.

وأضافت السبع أن الشركة نجحت في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في العاصمة الإدارية وهو ما أهلها اليوم لتنفيذ مشروع “النهر الأخضر”، متابعة أن هذا المشروع يحتوي على على العديد من المناطق الترفيهية التى تم إنشائها بمقاييس عالمية، بخلاف مساحات خضراء ذكية وملاعب وممرات ومطاعم وحدائق تعليمية للأطفال، إلى جانب ساحة الشعب والحديقة التراثية، والحديقة الإسلامية والنادي الريفي والنادي الرياضي والسينما المفتوحة والحديقة التفاعلية، علاوة على أن مشروع النهر الأخضر سيحقق الاستدامة بمشروعات العاصمة الإدارية.

مصمم حلول تكنولوجيا المعلومات: نتعاون مع ثمانية مقاولين في تنفيذ المشروع

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى كامل، مصمم حلول تكنولوجيا المعلومات بشركة ساميت إن هذا المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع ثمانية مقاولين خاصة إلى جانب إشراف هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذه وتتولى دار الهندسة القيام بدور الاستشاري.