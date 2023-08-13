«ساميت للحلول التقنية» تعلن عن تغيير علامتها التجارية بعد مرور 20 عامًا

أعلنت اليوم شركة ساميت للحلول التقنية تغيير علامتها التجارية والتي استمرت معها قرابة 20 عامًا.

ويأتي تغيير العلامة التجارية الجديدة متواكبا مع الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الشركة سواء في السوق المصرية أو خارجه ، حيث تسعى الشركة إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتنفيذ الكثير من المشروعات سواء القومية أو لدى المؤسسات والشركات في القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتعتبر العلامة التجارية للشركة جزءًا أصيلا من الهوية الاتصالية؛ وتعبيرا عن الصورة الذهنية؛ وقيمة الشركة في أذهان عملائها؛ وتسعى ساميت للحفاظ على النجاحات التي حققتها طيلة هذه السنوات اعتمادا على هويتها السابقة وانطلاقها من هويتها الجديدة.

ويشكل الشعار الجديد شبكة متكاملة من الوحدات التفاعلية وترمز هذه الوحدات إلى مجموعة متنوعة من الحلول و الخدمات التي تقدمها ساميت لعملائها ،و تكمن القيمة الحقيقية لهذه الوحدات في الجهود المتكاملة نحو هدف مشترك، وهو الممثل في الشكل الكبير الذي يشكلونه جميعًا معًا ،وتتجه المربعات الفردية والمكعب الأكبر جميعها نحو الأعلى مما يعكس النمو المستقبلي للشركة.

ويرمز اختيار اللون الأحمر إلى الطاقة والحيوية التي تتمتع بها الشركة كما يعكس رمز الشعار حرف الـ S إشارة إلى إسم الشركة.

وأعربت المهندسة ماجدة السبع، رئيس شركة ساميت للحلول التقنية عن سعادتها بتغيير العلامة التجارية مؤكدة أن قرار تغيير العلامة التجارية لم يأت من فراغ بل نابع من الرؤية المستقبلية للشركة وفي إطار التحول إلى مجموعة متخصصة في مجال الاستثمار التكنولوجي وتبني حلول تكنولوجية مبتكرة.

وأضافت: “الشركة التي انطلقت في أواخر ثمانينيات القرن الماضي تحت اسم أوراسكوم تكنولوجي سيستمز ثم تطورت بتحالفنا الناجح مع شركة سوميتومو اليابانية في عام 2003 حيث قمنا على إثرها بتغيير في الشركة إلى ساميت تكنولوجي سوليوشنز، وعلى مدار السنوات العشرين الماضية، خاضت الشركة تحديات كبيرة لتغييرات كثيرة ومتلاحقة في السوق نتج عنها حلول جديدة ومبتكرة، ومحفظة مشاريع قومية كبيرة ، وقاعدة عملاء استراتيجية علاوة على ذلك حققت الشركة إيرادات ونمو كبيرين، وبما أننا على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتوسع الإقليمي، كان من الضروري أن يكون لدينا شعار وهوية جديدة مُعبرة عن هذه المرحلة تعكس التغيرات في التكنولوجيا والسوق والأهم من ذلك، الشركة نفسها ويجسد الشعار الجديد رؤيتنا وقيمنا وطموحاتنا المشتركة.

وتابعت ماجدة قائلًة : في مضمون شعارنا الجديد تتجسد القوة في تكامل الأنظمة، مما يدل على التزامنا المتواصل في تحقيق الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا في أنظمة متناغمة تمكِّن عملائنا من تحقيق أهدافهم المرجوة .