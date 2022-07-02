«ساميت للحلول التقنية» تطلق خدماتها في مجال الأمن السيبراني والمعلوماتي للشركات والمؤسسات

في إطار الاهتمام بزيادة الوعي بأهمية تأمين البيانات وحماية الشركات من أي تهديدات وهجمات إلكترونية محتملة، أعلنت ساميت للحلول التقنية عن تدشينها لخدمة جديدة لعملائها في السوق المصرية، وهي خدمة Managed security service provider.

وتعتبر هذه الخدمة واحدة من أبرز الخدمات التقنية التي تحرص ساميت على تقديمها للعملاء بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، ما يوفر لعملائها تكلفة استثمارات ضخمة، سواء فى الكوادر البشرية المتخصصة فى الأمن السيبرانى أو التكنولوجيا المتخصصة فى هذا المجال، حيث توقع محللون عالميون أن التكاليف المرتبطة بالجرائم الإلكترونية ستنمو سنويًا بنسبة 15% خلال السنوات الخمس المقبلة، والمتوقع لها أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار.

و تم تقدير قيمة سوق الأمن السيبراني 176.5 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع بحلول عام 2027 أن يصل إلى403 مليارات دولار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.5%. نظرًا لأن العالم يعتمد أكثر على التكنولوجيا والأصول الرقمية، فإن الحاجة إلى حماية منصات الحوسبة والبيانات أصبحت أكثر أهمية.

ويأتي اهتمام ساميت للحلول التقنية بهذه الخدمات الجديدة بعد ما تناولته الأبحاث والتقارير العالمية من أن مصر تعتبر واحدة من أكبر 20 دولة حول العالم مستهدفة بالتهديدات الإلكترونية خاصة أن هذه التهديدات دائما ما تستهدف قطاعات ومؤسسات بعينها، حيث تمتلك ساميت الحلول التكنولوجية الرائدة لشركات عالمية علاوة على توافر فريق مدرب على أعلى مستوى احترافي لصد هذه الهجمات والتنبوء بها قبل وقوعها مما يقلل الخسائر المحتملة .

وتعقيبًا على الخدمة الجديدة ، أكدت المهندسة ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ساميت للحلول التقنية أن هذا الاهتمام بموضوعات تتعلق بالأمن السيبراني والأمن المعلوماتي له الكثير من الجوانب الإستراتيجية لدى أكثر الشركات ، حيث يعد الموظفون في اي شركة أو مؤسسة هم خط الدفاع الأول لصد اي هجوم إلكتروني.

وتعمل ساميت من خلال فريق عملها المدرب على تدريب وتوعية الشركات على ضرورة توخي الحذر من أي هجوم قد يضر بسمعة المؤسسة أو الشركة.

وتابعت أنه في ظل اهتمام مصر بمنظومة التحول الرقمي والاستعداد للتحول لمجتمع لانقدي فإن مخاطر التهديدات الإلكترونية في طريقها للإزدياد حيث تساعد التقنيات والحلول السيبرانية التي تمتلكها “ساميت” على استباق الهجمات والتعامل معها خاصة وأن التقنيات المتطورة تعمل بشكل تلقائي وعلى مدار الساعة.

ومن جانبه، أكد المهندس وجدي حافظ، مدير قسم حلول التأمين السيبراني بشركة ساميت للحلول التقنية أن أبرز الخدمات الأمنية التي تعكف ساميت على تقديمها للعملاء تتمثل في المراقبة المستمرة (24 * 7) لبيانات العملاء وتحليلها وذلك لمراقبة التهديدات السيبرانية والكشف المبكر لها، والاستجابة والرد السريع علي الهجمات السيبرانية، كما ستقدم الشركة خدمات التقييم الأمني للعملاء و تقييم نقاط الضعف و خدمات اختبارات الاختراقات .

وسوف تقوم شركة ساميت بتقديم هذه الخدمة بإشتراك شهري أو ربع سنوي أو سنوي وفقا لاحتياج كل عميل .