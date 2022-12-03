«ساميت» تنفذ مشروع توريد وتركيب حلول تكنولوجية لمركز مجدي يعقوب للقلب

نجحت شركة ساميت لحلول التكنولوجيا في الفوز بمشروع ضخم لتوريد وتركيب الحلول التكنولوجية اللازمة لمركز مجدى يعقوب العالمى للقلب، والتي تتخذ من منطقة حدائق أكتوبر مقرًّا لها.

ويقع المشروع على مساحة 37 فدانًا، ويضم 300 سرير مقترح، وتقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بمهام التنفيذ على مساحة بنائية قدرها 27 فدانًا، ويتسع تصميم المركز لاستيعاب 12 ألف حالة سنويًّا بما يجعله أكبر كيان طبي متخصص فى علاج أمراض القلب وأبحاثه فى الشرق الأوسط،

كما تضم أيضًا 5 غرف عمليات و5 معامل قسطرة قلبية، بما في ذلك غرفة متعددة الخدمات، ومركز تصوير رنين مغناطيسي، ومختبرات بحث وابتكار على مستوى عالمي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع، ومنشأة تعليمية وتدريبية تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، بالإضافة إلى قسم طوارئ.

وتعقيبًا على هذا المشروع، أثنت المهندسة ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ساميت للحلول التقنية، على الدور الرائد الذي تلعبه المستشفى؛ ليس فقط في مصر ولكن على مستوى المنطقة بقيادة السير مجدي يعقوب،

مؤكدة أن شركة ساميت تفخر بكونها جزءًا من هذا المشروع الرائد بتقديمها خدمة البنية التكنولوجية، وأن تشارك فى الرسالة السامية التى يقدمها السير مجدى يعقوب لخدمة المجتمع المصرى،

والشركة لها عظيم الشرف أن تكون العلاقة مع السير مجدى يعقوب ممتدة من عام 2010، حيث قامت بتوريد كل الحلول والتقنيات اللازمة لمركز مجدى يعقوب فى أسوان، وما زالت حتى الآن تقدم خدمات الدعم الفنى للمركز.

من جانبه، أوضح المهندس حمدي جلال، مدير المبيعات بالقطاع التجاري بشركه ساميت للحلول التقنية، أن المشروع يشمل توريد وتركيب وتشغيل المركز بالبنية التحتية وشبكات نقل المعلومات وشبكة الاتصالات ومركز الاتصال عن بُعد، ومركز البيانات وحلول الأمن السيبراني،

وكلها من أحدث التقنيات لشركات عالمية. وعلاوة على ذلك تم تزويد المركز بالحلول الجديدة التى تم إنتاجها وتطويرها بأيدي مهندسي شركة ساميت والمعتمَد لدى كثير الاستشاريين وهو تطبيقPIXIE-IPTV وهو الحل المثالى للضيافة المنفَّذ بالفعل فى عدد من الفنادق الكبرى والمستشفيات فى مصر.