«ساميت تكنولوجى» تنفذ شبكة اتصالات المتحف المصرى الكبير

أصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون رقم 9 لسنة 2020 يقضى بتحويل المتحف المصرى الكبير إلى هيئة عامة اقتصادية تابعة لوزير الآثار.

تعكف شركة ساميت تكنولوجى على تنفيذ مشروع إنشاء شبكة الاتصالات الخاصة بالمتحف المصرى الكبير بالتعاون مع شركات اتصالات محلية وأجنبية، منها سيسكو العالمية .

وقالت ماجدة السبع، رئيس ساميت تكنولوجى ، إن المشروع يشمل توريد شبكة كابلات وأنظمة تحكم إلكترونية وأخرى للبث التفاعلى IPTV، إلى جانب بناء مركز للبيانات، ومن المقرر افتتاح المتحف رسمياً حسبما أعلنت وزارة الآثار يوم 10 أكتوبر المقبل .

تصل مساحة المتحف إلى 500 ألف متر مربع، ويضم 100 ألف قطعة أثرية تمثل حضارة مصر منذ وما قبل التاريخ وحتى العصرين اليونانى والرومانى.

وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بقانون رقم 9 لسنة 2020 يقضى بتحويل المتحف المصرى الكبير إلى هيئة عامة اقتصادية تابعة لوزير الآثار.

وأوضحت السبع لـ«المال»، أن القطاع الحكومى يستحوذ على أكثر من %50 من حجم أعمال ساميت، التى نمت خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة %25، فى حين تمثل الأرباح قبل الضرائب %20 من الإيرادات.

وكشفت أن الشركة تستهدف التركيز على 5 قطاعات رئيسية، أبرزها القطاع الحكومى والأمنى والبنكى والسياحى، خاصة مع وجود اتجاه قوى لدى المستثمرين نحو تطوير منشآت سياحية قائمة، أو إنشاء أخرى جديدة بمدينتى الغردقة وشرم الشيخ، إلى جانب قطاعى الاتصالات، والبترول والغاز.

وأعلنت عن تعاقد ساميت العام الماضى على توريد حلول ذكية للتحكم وإدارة أنفاق بورسعيد، مع تحالف يضم «المقاولون العرب»، و«أوراسكوم للإنشاءات»، المسئولين عن تنفيذ المشروع بتركيب شبكة كاميرات مراقبة مدارة بواسطة غرفة تحكم مركزية متصلة بمركز ضخم للبيانات يمكن هيئة قناة السويس من إغلاقها حال وقوع حوادث ضخمة.

وافتتح الرئيس السيسى “أنفاق بورسعيد” بأطوال تصل إلى 4 كيلو متر خلال العام الماضى، بهدف تسهيل تداول البضائع وانتقالها بين شرق وغرب مدن القناة، ويحتوى كل نفق على 4 ممرات لحالات الطوارئ، ويستوعب 2000 سيارة فى الساعة.