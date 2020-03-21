«ساميت» تطبق أسلوب العمل عن بُعد لمواجهة «كورونا»

نجحت شركة ساميت تكنولوجي، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول المتكاملة، في تلبية رغبات عملائها تنفيذًا لتعليمات الحكومة المصرية في توفير بيئة العمل عن بُعد للموظفين، خاصة العاملين في مجال الكول سنترز والتواصل مع العملاء.

أعربت المهندسة ماجدة السبع، الرئيس التنفيذي لشركة ساميت تكنولوجي، عن سعادتها بسرعة استجابة عملاء الشركة من مراكز الاتصال في قطاعات متعددة لتطبيق التقنيات الحديثة لتوفير بيئة العمل اللازمة للموظفين، والتي تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الشركات لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد– 19)، مشيرة إلى أن “ساميت تكنولوجي” نجحت بالتعاون مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات في تطبيق منظومة العمل عن بُعد في شركة الاتصالات الباكستانية Jazz وعديد من العملاء في قطاع البنوك والخدمات المصرفية والاتصالات، وكذلك الإعلام.

وأوضحت السبع، فى بيان صحفي، اليوم، أن “ساميت” قدّمت هذه الخدمات بالتعاون مع شركائها، وبالتحديد شركة أفايا العالمية وشركة فورتينت وشركة سيسكو العالمية، منوهًا بأن الشركة بالتعاون مع شركائها استطاعت أن توفر لعملائها إمكانية الاستخدام المجاني للتقنيات التي تتيح للموظفين في مراكز الاتصال Customer Contact Centers بيئة العمل عن بُعد، خاصة في ظل التحديات التي فرضها انتشار الفيروس في عدد كبير من دول العالم.

وتابعت رئيس شركة ساميت تكنولوجي قائلة إن عملاءنا فضّلوا الحفاظ على سلامة موظفيهم لمنع الاتصال المباشر بين الموظفين، لذلك كان خيار العمل عن بُعد مع توفير بيئة العمل اللازمة هو الخيار الأمثل لهذه المؤسسات والشركات، وتوفير حلول تقنية مبتكرة دون أي تكاليف إضافية على عملائنا، مؤكدة أن سبل التحول الرقمي في الدولة المصرية بدأت تظهر تجاربها العملية من خلال هذه المنظومة، والتي تقدم نتائج إيجابية وتعمل على تحسين بيئة العمل للموظفين.