«ساميت» تزود مشروع «زد بارك» بحلول تكنولوجية باستثمارات 15 مليون جنيه

أعلنت شركة ساميت للحلول التقنية عن فوزها بمشروع Zed Park أحد مشروعات شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت للاستثمار العقاري والمقام بمدينة الشيخ زايد على مساحة 65 فداناً .

ويسعى هذا المشروع إلى تقديم مفهوم السكن بجانب الحدائق العامة لأول مرة في مصر في قلب مدينة الشيخ زايد، كما تقدم حديقة ZED تعريفا جديدا لمفهوم الحديقة الترفيهية من خلال إطلاق منصة ZED Park Presents الترفيهية.

أكدت ماجدة السبع رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية على سعادتها بالثقة التي منحتها شركة أورا ديفلوبرز لشركة ساميت لتنفيذ الجانب التثني في المشروع بتكلفة تقترب من 15 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يعكس مفهوما جديدا للتطوير العقاري في مصر والتي لم يقتصر هدف المشروع على تقديم مفهوم السكن بجانب الحدائق، بل أيضا تقديم تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة .

ويعتمد تصميم مشروع ZED على مساحات خضراء وحمامات سباحة وسط العمارات بخلاف الحديقة الرئيسية ZED لتوفير أكبر مساحة خضراء للسكان.

أضافت السبع في بيان اليوم أن أبرز الحلول المقدمة في المشروع هي : حل التذاكر الإلكترونية من خلال تصميم وتنفيذ موقع على شبكة الإنترنت لبيع تذاكر الدخول، وكذلك حلول الاستضافة المعتمدة على تقنيات الحوسبة السحابية وبناء قاعدة البيانات.

إضافة إلى تزويد المشروع بكافة أجهزة ووسائل الأنظمة الأمنية والتي تعمل بنظام CCTV على المباني والبوابات والأسوار والجراج، العمل على تأمين بوابات الحديقة بأجهزة الأشعة السينية، وربط المباني والبوابات والأسوار بمركز البيانات باستخدام أجهزة الشبكة (سويتشات- جدار الحماية) وكابلات الألياف.

وتابعت أنه بفضل السمعة الجيدة لشركة ساميت وكوادرها البشرية المدربة على أعلى مستوى فإن الشركة ملتزمة بتقديم أفضل الحلول والتكنولوجيات التي تعكس دور تكنولوجيا المعلومات في المشروعات العقارية العملاقة بهدف التسهيل على المواطنين.

يذكر أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في السوق المصرية والذي يجمع بين مرافق متعددة الاستخدامات تتنوع مابين السكني والتجاري والترفيهي في مخططها الرئيسي، حيث يقوم بتطوير منطقة الشيخ زايد إلى حي حضاري جديد.