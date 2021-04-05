«ساميت» تتعاقد على توريد حلول متكاملة لـ«البنك الأهلي»

أعلنت شركة ساميت للحلول التقنية عن فوزها بعقد جديد لصالح البنك الأهلي المصري، لتوريد مجموعة من الحلول المتكاملة لتعظيم منظومة التحول الرقمي بالبنك.

يأتي المشروع في إطار خطة البنك لتحديث بنيته التحتية وزيادة سعة مركز الاتصال التابع له والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر .

ويعد هذا التعاقد الجديد تأكيدا على العلاقات التاريخية التي تمتد لأكثر من عشر سنوات بين البنك والشركة حيث قامت ساميت بتصميم وتركيب وتحديث وصيانة مركز الاتصال البنك الأهلي وربطه بمختلف أنظمة البنك مما انعكس ايجابا على درجة رضا العملاء على الخدمات المقدمة لهم ، ونتيجة الثقة التي تتمتع بها ساميت للحلول التقنية من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة التي تقوم بتزويد البنك بها،

ومن المقرر أن يتم البدأ في المشروع من خلال توريد الأجهزة وتشغيلها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية بالبنك على هذه الأجهزة .

وتعقيبا على هذا التعاون، أعربت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية عن سعادتها بالتعاون الجديد مع البنك الأهلي الذي يعد أكبر البنوك في السوق المصرية ، مشيرة أن التعاون المثمر بين الشركة والبنك ساعدنا اليوم على تكليل هذا النجاح بفوزنا بهذه المناقصة وايضا استكمال العقود السابقة والخاصة بصيانة مركز اتصال العملاء.

وأضافت أن هذه المشروعات تأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك في استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل الخدمات على العملاء وتقديم أفضل خدمة ممكنة ، حيث يهتم البنك الأهلي دائما بالتيسير على عملائه وتقديم خدمات بجودة وكفاءة عالية في كل فروعه من خلال كوادره المدربة، ويعتبر مركز اتصال البنك الاهلي أحد الركائز الاساسية للعمل في القطاع المصرفي حيث يتميز البنك الأهلي بشبكة عملائه الكبيرة وتعدد الخدمات المقدمة للعملاء.

ولذلك يتلقى البنك آلاف المكالمات على مدار الساعة مما جعل من الضرورة ان يتم الاعتماد على الحلول المقدمة من ساميت لتقديم خدمات عالية الجودة ، حيث كانت جودة التصميم والتركيب وكفاءة الصيانة على مدار السنوات عاملا هاما في قدرة مركز الاتصال على استيعاب هذا الضغط من أسئلة واستفسارات العملاء والرد عليها .

وتابعت: “لقد نجحنا في كسب ثقة البنك من خلال قدراتنا الفنية وقدرتنا على المساعدة في التحول الرقمي، وخاصة في مجال تطوير خدمة العملاء وثورة الاتصالات، والأهمية التي تمثلها شركتنا باعتبارنا واحدة من كبريات الشركات العاملة في هذا المجال ولدينا القدرات والإمكانيات التي ستساعد في تطوير البنك لمواكبة متطلبات جميع العملاء”.

وأوضحت أن البنك الأهلي يعد من أكثر البنوك المصرية التي تعمل على تحديث بنيتها التحتية والتكنولوجية لرفع كفاءة الفروع من ناحية وتقديم خدمات متميزة ، كما أن البنك يعد رائدا في مجال التحول الرقمي ولذلك يسعى دائما الى تطوير الكول سنتر ليتواكب مع التطورات الحديثة والتي نجحت ساميت للحلول التقنية في القيام بها .