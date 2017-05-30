سامى: 12 مليار جنيه رؤوس أموال مدفوعة للشركات منذ بداية 2017

المال - خاص أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بالبورصة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغت 1517 موافقة بقيمة مصدرة قدرها…

المال – خاص

أعلن شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة بالبورصة المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغت 1517 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 27.4 مليار جنيه، مدفوع منها 11.9 مليار جنيه. ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6%.

وأضاف أن رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر أبريل 2017 بنسبة 57% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 649 مليار جنيه.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) شهد ارتفاعاً بنسبة 60% بنهاية أبريل 2017، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

ونوه إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول أربعة أشهر من العام بلغت 127 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 88 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، محققة زيادة نسبتها 44%، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 3.9 مليار جنيه فى الثلث الأول من هذا العام.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.23 مليار جنيه مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2016 بارتفاع 3%.

وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 335 مليون جنيه مقارنة بـ 229 مليونا لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 47%.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه بـ 27 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام مقارنة بـ 22 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ولفت شريف سامى إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر ابريل.

وتم إصدار تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية لستة شركات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 828 فى مجال سوق المال من ضمنها 208 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 738 شركة.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال الثلث الأول من العام إلى 93 متقدما، مقارنة بـ 108 فى نفس الفترة من 2016.