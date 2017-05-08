سامى: ندرس المطالبة بإعفاء أرباح الصناديق الخيرية من الضرائب

دعاء محمودقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس التقدم بطلب لوزارة المالية لإعفاء أرباح صناديق الاستثمار الخيرية من الضرائب المفروضة، لافتاً إلى أن 10% فقط من أرباح الشركات تخصص للأغراض الخيرية، قائلا: "لم نجد من يطالب بزيادتها أو تقليلها". وأضاف سامى، خلال كلمته

دعاء محمود

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس التقدم بطلب لوزارة المالية لإعفاء أرباح صناديق الاستثمار الخيرية من الضرائب المفروضة، لافتاً إلى أن 10% فقط من أرباح الشركات تخصص للأغراض الخيرية، قائلا: “لم نجد من يطالب بزيادتها أو تقليلها”.



وأضاف سامى، خلال كلمته الملتقى السنوى الثالث للمسئولية المجتمعية، أن تلك الدراسة الهدف منها زيادة عدد تلك الفئة من الصناديق فى السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على مراعاة كافة البنود المنظمة لآلية عمل تلك الصناديق عبر قانون سوق المال المعروض على مجلس الدول.



وأشار إلى أن أرباح تلك الصناديق من المقرر توجيهها إلى جمعيات أهلية مرخصة من وزارة التضامن الاجتماعى، أو توجيهها إلى جهة حكومية بهدف زيادة عنصر الرقابة، لافتاً إلى أن الهيئة لديها 99 صناديق استثمار يضم 35 مليار جنيه.