سامى الهلالي: إفريقيا 2017 فرصة عظيمة للتكامل الاقتصادي

المال – خاص: قال المستشار سامي الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة أموال وأعمال للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، إن مؤتمر أفريقيا 2017 الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في شرم الشيخ، فرصة عظيمة للتكامل الاقتصادي بين دول القارة السمرا



المال – خاص:



قال المستشار سامي الهلالي، رئيس مجلس إدارة شركة أموال وأعمال للاستشارات الاقتصادية والاستثمارية، إحدى شركات مجموعة الهلالي القابضة للاستثمار، إن مؤتمر أفريقيا 2017 الذي يعقد في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري في شرم الشيخ، فرصة عظيمة للتكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، خصوصًا وأن هذا التجمع يأتي برعاية الرئيس السيسي شخصيًا، ويحضره 6 رؤساء دول من أفريقيا.

وأوضح الهلالي في تصريحات صحفية، أن دول القارة السمراء فشلت في رفع القيود الجمركية، وإضفاء حرية انتقال السلع والخدمات خلال سنوات كثيرة، بسبب الاستعمار الذي أخذ من دول القارة أكثر مما أعطى، مشيرًا إلى أن مؤتمر أفريقيا بداية الطريق الصحيح الذي تسلكه القارة نحو التكامل الاقتصادي. وأكد أن التكامل الاقتصادي بين دول أفريقيا هو السبيل لنهضة دول القارة، وزيادة معدلات النمو، وأشار إلى أن مصر بمركزها الإقليمي يمكن أن تكون منطقة لوجيستية لتبادل السلع بين دول القارة، وباقي أنحاء العالم.

وقال إنه لا بديل عن فتح الحدود والقضاء على عراقيل الاستثمار وضخ الأموال من وإلى الدول، لتوفير فرص عمل جديدة، وحقيقية، وزيادة النمو الاقتصادي للدول، لاسيما وأن كل الموارد من مياه وأراض خصبة وقوى عاملة، تتوفر في أغلب دول القارة السمراء.

كما لفت إلى أن دول الوطن العربي، والقارة السمراء، يمكنهما خلال سنوات قليلة تحقيق انجاز اقتصادي حقيقي ترقى به الدول والشعوب، إذا توفرت الرؤية والإرادة. وأوضح أن أموال وأعمال للاستشارات، تقدم خدماتها الاستشارية في مجال الاستثمار والتسويق وبحوثه، ونظم الجودة، وخدمات الاقتصاد الإسلامي التي تشمل الاستشارات الاستثمارية، وخدمات الاقتصاد الإسلامي الرقمي، والمؤسسات المالية الإسلامية، والتأمين التكافلي، وقضايا البيئة، والتنمية المستدامة، إضافة إلى الحلول التمويلية، وتمتلك العديد من المكاتب فى أهم العواصم العالمية.

