سامى: إنشاء 500 مدرسة بالصعيد خلال الفترة المقبلة

أحمد اللاهونى أكد المهندس أيمن سامى، مدير مكتب مصر "ج ل ل "، اهتمام المستثمرين العقاريين بمدن الصعيد وتطويرها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مناطق جاذبة للاستثمار وفى امس الحاجة لتنفيذ مشاريع خدمية وتجارية وصحية وسكنية.وقال خلال كلمته اليوم، بالحلقة المستديرة لحفل إفطار سيتى سكيب، إن مدن ا



أحمد اللاهونى

أكد المهندس أيمن سامى، مدير مكتب مصر “ج ل ل “، اهتمام المستثمرين العقاريين بمدن الصعيد وتطويرها خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مناطق جاذبة للاستثمار وفى امس الحاجة لتنفيذ مشاريع خدمية وتجارية وصحية وسكنية.

وقال خلال كلمته اليوم، بالحلقة المستديرة لحفل إفطار سيتى سكيب، إن مدن الصعيد تحتاج إنشاء نحو 500 مدرسة إضافية خلال العامين المقبلين لاستيعاب الكثافة الطلابية، كما تحتاج إلى 5700 سرير بالمستشفيات.

وأشار إلى أن هناك فرصا كبيرة بتلك المدن لإنشاء عدد من المستشفيات للنهوض بالقطاع الصحى، خاصة أن سكان الصعيد يمثلون أكثر من 25% من تعداد مصر.

ولفت إلى أن المدن الجديدة بالصعيد تستوعب نحو 2.6 مليون نسمة، بها 35 مستشفى و51 مدرسة.