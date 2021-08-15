ثقافة وفنون

سامو زين يتعاون مع أكرم عادل في أغنية رومانسية جديدة

الأغنية سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تسجيلها
أحمد حمدي 9:45 ص, الأحد, 15 أغسطس 21 9:45 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

علمت “المال” أن المطرب سامو زين يتعاون خلال الأيام القادمة مع الملحن والموزع الموسيقي أكرم عادل في أغنية جديدة سنجيل سيتم طرحها خلال فترة قصيرة للمستمعين.

وكشف أكرم عادل لـ”المال” أن الأغنية الجديدة تحمل طابعا رومانسيا عاطفيا، لافتا إلى أنه سيتم تسجيلها في إحدى الاستوديوهات بالقاهرة ووضع المكساج عيلها، ويشرف على هندسة الصوت أيضا.

اقرأ أيضا  محمد هنيدي يعلن تحقيق «الإنس والنمس» 13 مليونا في 5 أيام عرض سينمائي

وأضاف عادل أن الأغنية سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تسجيلها “أوديو” في الاستوديو، ويعود بها سامو زين للون الرومانسي بقوة في السوق.

يذكر أيضا أن سامو زين طرح مؤخرا أغنية حبيتو، وحققت مشاهدات جيدة على يوتيوب.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

مجد القاسم ينتهي من تسجيل أغنية «أميرة بيتي» في ألبومه المقبل

أحمد حمدي 9:42 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

جامعة العلمين الدولية تنظم حفلها السنوي الأول بمناسبة نهاية العام الجامعي

معتز محمود 2:41 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

النقاد ينعون دلال عبد العزيز: قدمت أدورا متنوعة فى المسرح والسينما وتاريخها مليء بالأعمال الجيدة

رحاب صبحي 6:52 ص, الأربعاء, 11 أغسطس 21

منتج الدولة الثقافي لمبادرة «حياة كريمة» بـ 4 قرى في أسيوط (صور)

سلوى عثمان 7:27 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

المهرجان القومي للمسرح المصري يفتح باب المشاركة في دورته 14

سلوى عثمان 7:17 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21

ثلاثة محاور فكرية ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة بمهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي

سلوى عثمان 6:21 م, الثلاثاء, 10 أغسطس 21