سامو زين يتعاون مع أكرم عادل في أغنية رومانسية جديدة

الأغنية سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تسجيلها

علمت “المال” أن المطرب سامو زين يتعاون خلال الأيام القادمة مع الملحن والموزع الموسيقي أكرم عادل في أغنية جديدة سنجيل سيتم طرحها خلال فترة قصيرة للمستمعين.

وكشف أكرم عادل لـ”المال” أن الأغنية الجديدة تحمل طابعا رومانسيا عاطفيا، لافتا إلى أنه سيتم تسجيلها في إحدى الاستوديوهات بالقاهرة ووضع المكساج عيلها، ويشرف على هندسة الصوت أيضا.

وأضاف عادل أن الأغنية سيتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب بعد الانتهاء من تسجيلها “أوديو” في الاستوديو، ويعود بها سامو زين للون الرومانسي بقوة في السوق.

يذكر أيضا أن سامو زين طرح مؤخرا أغنية حبيتو، وحققت مشاهدات جيدة على يوتيوب.